Soriano Calabro inaugura “DNA Cromatico – tre sguardi, un orizzonte” al Polo Museale

È stata inaugurata oggi, presso la sala Pinacoteca Civica “Filippo Ceravolo” del Polo Museale di Soriano Calabro, la mostra “DNA Cromatico – tre sguardi, un orizzonte”, con le opere degli artisti Mara, Fulvio e Ornella Cicuto.

L’evento, promosso e organizzato dalla Pro Loco di Soriano Calabro in collaborazione con l’Associazione Culturale “La Mimosa” e con il sostegno del Polo Museale, punta a valorizzare il territorio attraverso l’arte contemporanea, offrendo alla comunità e ai visitatori un’occasione di confronto e riflessione sui linguaggi visivi odierni.

Alla cerimonia di apertura, svoltasi alle 19:00, hanno preso parte il vice Sindaco Franco Alessandria, la delegata alla cultura Luciana Varì, la Presidente della Pro Loco Maria Teresa Daffinà, la Vicepresidente Rossella Ciconte e la Direttrice del Polo Museale Mariangela Preta.

La direttrice Preta ha sottolineato come la mostra rappresenti «un incontro armonioso di sensibilità artistiche diverse che si fondono in un unico orizzonte cromatico», definendo Soriano Calabro «un crocevia di creatività e dialogo culturale, grazie anche alla passione della Pro Loco».

La mostra resterà aperta fino al 24 agosto 2025 con i seguenti orari di visita: lunedì 9:00-13:00; martedì 9:00-13:00 e 16:00-20:00; mercoledì e giovedì 16:00-20:00; venerdì 9:00-13:00 e 16:00-20:00; sabato 16:00-20:00; domenica 9:00-13:00 e 16:00-20:00.