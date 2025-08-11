Primantenna Radio: emozione in onda dal 1978, dall’FM al web

Primantenna Radio continua a essere un punto di riferimento per gli amanti della radiofonia che nasce dalla passione e dal desiderio di trasmettere emozioni. Dal 1978, anno della sua fondazione, la radio è cresciuta passando dalle frequenze FM al mondo digitale del web, senza mai perdere la sua anima autentica.

«La radio è un lavoro per chi ha profonda passione nell’anima e voglia di trasmettere emozioni», affermano da Primantenna, che con impegno e dedizione continua a far vivere un’esperienza sonora ricca di contenuti e sentimenti.

Per seguire la programmazione e immergersi nell’atmosfera di Primantenna, è possibile collegarsi al sito ufficiale: www.primantennafm.com.