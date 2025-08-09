Massimo Martire su WGBB Radio New York, i riflettori sul caso di Attilio Carbone: “Non sono cittadino italiano!”

Domenica 17 agosto, alle ore 21:30 (ora italiana), Massimo Martire, volto di Canale Italia, sarà ospite di WGBB Radio New York. Un appuntamento che unisce due sponde dell’Atlantico e che diventa occasione per riportare all’attenzione dell’opinione pubblica una vicenda che ha dell’incredibile.

Protagonista è Attilio Carbone, 88 anni, nato a Cosoleto (Reggio Calabria) e residente da molti decenni negli Stati Uniti. Voce storica degli italiani nel mondo, simbolo per l’intera comunità italoamericana, Carbone si trova a vivere una condizione che lui stesso definisce “assurda”: pur essendo nato in Italia, oggi non è cittadino italiano.

Un cortocircuito burocratico lo ha privato di quello che considera un diritto naturale: vedere riconosciuta formalmente la sua identità. “Voglio che sia scritto nero su bianco sui miei documenti: sono italiano” ripete con forza. Il cosiddetto “leone degli italoamericani” ha dedicato tutta la vita a mantenere vive lingua, cultura e tradizioni della sua terra d’origine, ma lo Stato che lo ha visto nascere, al momento, non lo riconosce come cittadino.

Grazie anche alla vetrina offerta da Canale Italia, il caso Carbone riaccende il dibattito su leggi e procedure legate alla cittadinanza, sollevando interrogativi su come l’Italia tuteli – o trascuri – i legami con i suoi figli emigrati nel mondo. Se ne parlerà a settembre in una diretta il 7 settembre 2025! alle 6 del mattino.