Calabria, elezioni regionali il 5 e 6 ottobre: indetto il voto dopo le dimissioni di Occhiuto

Le elezioni regionali in Calabria si terranno domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025. Lo ha annunciato il vice presidente della Regione, Filippo Pietropaolo, comunicando di aver firmato il decreto che formalizza l’indizione del voto per l’elezione del presidente della Giunta e del Consiglio regionale.

Il ritorno alle urne si rende necessario dopo le dimissioni del presidente Roberto Occhiuto, di cui ieri il Consiglio regionale ha preso ufficialmente atto. Nella stessa seduta, il presidente dell’assemblea, Filippo Mancuso, ha congedato i consiglieri e sciolto l’assise.

Pietropaolo, nel messaggio pubblicato sul sito istituzionale, ha rivendicato i risultati ottenuti dall’attuale maggioranza: «Il centrodestra, con la guida del presidente Roberto Occhiuto e forte della positiva esperienza di governo di questi quasi quattro anni, è pronto a rivincere. Saranno i calabresi a decidere il futuro della nostra Regione. Noi siamo determinati, con grande entusiasmo, raccontando tutto ciò che abbiamo fatto e ciò che vogliamo continuare a fare».

Il voto di ottobre aprirà una nuova fase politica in Calabria, con una campagna elettorale che si annuncia intensa e che vedrà i principali schieramenti confrontarsi sui risultati conseguiti e sulle sfide ancora da affrontare.