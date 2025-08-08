Nel suggestivo borgo normanno di Motta Filocastro ritorna la storia di Ruggero I D’Altavilla

Sabato 9 in scena l’XI edizione del “Filocastrum Fest” nel suggestivo borgo medievale di Motta Filocastro (Comune di Limbadi). Ad organizzare lo straordinario evento l’associazione culturale “Il Tocco” che festeggia 20 anni dalla sua fondazione

Ritorna il “Filocastrum fest”. Sabato pomeriggio il borgo di Motta Filocastro ritorna a respirare la sua antica storia con la rievocazione che racconta Ruggero I D’Altavilla, la sua corte, la vita del popolo e i costumi d’epoca. Si ricrea un’atmosfera medievale. Un ritorno al passato in una dimensione carica di suggestioni che incantano e fermano il tempo. Protagonista l’associazione culturale “Il Tocco” che organizza l’evento con un impegno ed entusiasmo che nel tempo è cresciuto. Quest’anno compie 20 anni dalla sua fondazione. I tanti soci rappresentati dal presidente Graziano Ciancio, ringraziano i tantissimi visitatori che hanno animato le vie del borgo partecipando alle numerose iniziative che hanno contrassegnato gli eventi, tra scenografici cortei, musica, balli e vari spettacoli con artisti di strada e gruppi musicali etnici al ritmo della tarantella e dei sapori della tradizione enogastronomica. Il “Filocastrum Fest”, giunto alla XI edizione, è un appuntamento caratteristico e originale che molti scoprono e tantissimi riscoprono, perché ritornano per rivivere la bellezza del borgo vestito con gli abiti colorati che adornavano dame e cavalieri.

“Tra mercanti, giullari, musici e antichi sapori, il centro storico si trasforma in un villaggio medievale. Al tramonto sfila un corteo di 80 figuranti. Ma è la notte a sorprendere davvero: un carro infernale attraversa il paese circondato da diavoli e arpie su trampoli di fuoco, spade e ventagli incandescenti. Culmine assoluto: lo spettacolo “The Tempest” tra danze aeree, fuoco, luci e teatro visivo, un’isola incantata sospesa tra mito e sogno”.

Con questo invito l’XI edizione del “Filocastrum Fest” 2025, attende i nuovi visitatori.

Il calendario della giornata è ricco momenti sia per grandi che per i bambini. L’inizio è scandito alle 16.30, da “Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda. Un laboratorio per bambini dai 5 ai 13 anni.

Alle 18, ci sarà l’apertura delle botteghe e del mercato medievale, con musica e giochi. Poco dopo sfileranno i sbandieratori “Musici il Palio di Bisignano”. Alle 19.45 il “Corteo storico Ruggero I D’Altavilla Gran conte di Calabria e di Sicilia”. Infine, alle 23.30 “The Tempest”. A scandire questi momenti i sbandieratori, Le storie Leste, Alchimisti e Monaci con spettacoli e giochi a sorpresa, e i prodotti che si possono degustare nelle osterie e nelle taverne medievali.