All’Università della Calabria nasce il corso di laurea in Fisioterapia: opportunità per i giovani e per il territorio

L’Università della Calabria segna un passo decisivo nella formazione sanitaria del Sud Italia con l’attivazione del nuovo corso di laurea triennale in Fisioterapia, avviato ufficialmente presso la sede di San Domenico a Cosenza. Una conquista attesa da anni, che consolida il polo delle professioni sanitarie e apre nuove prospettive per studenti e sistema sanitario locale.

È online da venerdì il bando per le iscrizioni al concorso di ammissione, con scadenza fissata alle ore 12:00 del 26 agosto 2025. Il corso, inserito nel Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione (DFSSN), è stato approvato dopo l’ok dell’Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca), rispondendo alla crescente domanda formativa nel campo della riabilitazione.

Fondamentale è stato l’impegno dell’Ordine dei Fisioterapisti (OFi) e del suo presidente, dott. Giuseppe Celestino, che ha seguito ogni fase del percorso con determinazione. “L’avvio di questo Corso di Laurea – dichiara Celestino – è il frutto di un lavoro determinato, portato avanti con convinzione e continuità dal nostro Ordine. Abbiamo creduto sin dall’inizio in questo progetto, affiancando l’Università e le istituzioni sanitarie in un percorso condiviso di crescita”.

Soddisfazione unanime anche da parte del Consiglio direttivo dell’OFi, che ha definito l’iniziativa “un passo fondamentale per il territorio e per la valorizzazione della professione del fisioterapista”. Il corso a Cosenza, evidenzia Celestino, “non solo offre nuove opportunità ai giovani, ma contribuisce anche a elevare la qualità dell’assistenza sanitaria”.

Nel 2024 il corso di Fisioterapia si è confermato tra i più richiesti in Italia, con un numero di candidature pari a sette volte i posti disponibili. Anche per l’Unical l’accesso sarà regolato da bando nazionale con criteri uniformi stabiliti a livello ministeriale, in linea con le altre lauree delle professioni sanitarie.

L’istituzione del corso rispecchia pienamente gli obiettivi dell’OFi, che da anni si batte per una formazione qualificata e per il riconoscimento del fisioterapista come figura chiave del sistema sanitario. “Auspichiamo – ha aggiunto Celestino – una stretta sinergia con l’ateneo per garantire un percorso formativo aggiornato, solido e coerente con le reali esigenze del mondo del lavoro”.

Il corso triennale, che prevede il conseguimento di 180 crediti formativi universitari (CFU), di cui 60 destinati al tirocinio, si articola in 3 anni e comprende 20 esami organizzati in prove integrate. L’offerta formativa include attività seminariali, laboratori professionali e corsi a scelta dello studente.

Il piano di studi approfondisce tutti gli aspetti teorici e pratici legati alla professione: dai fondamenti della riabilitazione alle metodologie dell’assistenza, dalle norme giuridiche e deontologiche alla responsabilità clinica del fisioterapista. La pratica clinica costituisce una componente centrale e qualificante del percorso.

Con questa nuova attivazione, l’Università della Calabria si conferma punto di riferimento per la formazione sanitaria nel Mezzogiorno, offrendo ai futuri professionisti un ambiente accademico d’eccellenza e una cittadella universitaria moderna, ricca di servizi e opportunità.