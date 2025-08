Salvo Sottile chiarisce: “L’abbonamento alla mia pagina Facebook non è una truffa, ma un sostegno volontario all’informazione”

Salvo Sottile rompe il silenzio e chiarisce pubblicamente la questione che ha sollevato dubbi tra i suoi follower: la scritta “Abbonati a Salvo Sottile” che appare sotto ogni post sulla sua pagina Facebook non è né una truffa né il frutto di un attacco hacker. Si tratta, invece, di una funzione ufficiale del social network, attivata per sostenere le attività informative della pagina che oggi conta quasi un milione di seguaci.

“È una possibilità che ti dà Facebook per far crescere la pagina, su base completamente volontaria”, ha spiegato il noto giornalista, volto apprezzato della televisione italiana. “Questa pagina, nata quasi per gioco, oggi è diventata una vera e propria fonte di notizie, aggiornamenti e approfondimenti 24 ore su 24”.

Sottile ha raccontato di aver messo in piedi una piccola squadra che lavora costantemente per garantire un’informazione tempestiva e di qualità: “Tutte persone che pago personalmente, senza chiedere nulla a nessuno”. L’abbonamento – pochi centesimi al mese – rappresenta quindi un modo per alleggerire i costi di gestione e offrire, in cambio, contenuti esclusivi a chi decide di sostenere il progetto.

Il giornalista ha ribadito che si tratta di una scelta assolutamente libera: “Ripeto, è volontaria. Nessuno è obbligato”. E conclude con un ringraziamento a chi vorrà contribuire, ma anche a chi semplicemente continuerà a seguire la pagina: “Grazie in anticipo per il sostegno. E per chi non vorrà aderire: grazie lo stesso e buona giornata a tutti!”.

Per chi fosse interessato, è possibile abbonarsi direttamente tramite questo link:

👉 Abbonati a Salvo Sottile