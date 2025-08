Antonio Nesci tra i premiati del “Premio Internazionale Francavilla Angitola – Città del Drago” insieme ad altre eccellenze calabresi e internazionali: ecco il premio

Francavilla Angitola si prepara a vivere un evento di grande rilevanza culturale e simbolica: il Premio Internazionale Francavilla Angitola – Città del Drago. Un riconoscimento prestigioso che celebra personalità e realtà distintesi per il loro contributo alla promozione dell’identità calabrese e mediterranea nel mondo, terra che non ha mai dimenticato nonostante viva ormai a Perugia e la sua seconda casa sia l’Umbria.

Tra i protagonisti dell’edizione di quest’anno figura Antonio Nesci, giornalista, editore digitale e fondatore del quotidiano La Prima Pagina e del relativo gruppo editoriale composto da dieci testate. A lui è stato attribuito il riconoscimento per la promozione della Calabria attraverso l’informazione locale e digitale, svolta con passione, visione e senso di responsabilità civile.

In anteprima esclusiva, è stata mostrata la splendida opera d’arte che rappresenta il premio, firmata dal Maestro Zappino, una vera e propria creazione artistica che ha già attirato l’attenzione delle comunità italiane nel mondo. Il riconoscimento, già oggetto di grande curiosità, potrebbe essere mostrato in diretta nazionale dal giornalista e conduttore Massimo Martire durante Notizie Oggi su Canale Italia, uno dei programmi più seguiti della rete.

Nel condividere la notizia, Nesci ha espresso parole di gratitudine nei confronti di chi ha proposto e sostenuto la sua candidatura: Franco Torchia, il Centro di cultura e tradizioni popolari francavillesi, il prof. Pino Cinquegrana e il prof. José Luis Alonso Ponga, a capo della commissione scientifica che ha deliberato i premi.

“Quando ho saputo del Premio – ha raccontato Nesci – ho chiesto a Pino: ‘Sei sicuro? Ci sono persone più importanti di me’. E lui ha risposto: ‘Sicurissimo’. Allora ho replicato: ‘Grazie a te, grazie a Francavilla Angitola’”.

I Cinque Ambasciatori del Drago: mini-profili dei premiati

Il Premio, che assume un valore fortemente simbolico con il titolo di “Ambasciatori del Drago”, sarà assegnato a cinque figure rappresentative di mondi diversi ma unite da un comune impegno per la valorizzazione delle radici e dell’eccellenza calabrese:

Antonio Nesci – Editore digitale

Fondatore e direttore de La Prima Pagina e del Gruppo editoriale composto da 10 testate.

Motivazione: Promozione della Calabria via informazione locale e digitale.

Sacerdote con diversi incarichi nella Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea.

Motivazione: Opera pastorale e sociale al servizio delle comunità.

Riconosciuta Ambasciatrice della Dieta Mediterranea.

Motivazione: Valorizzazione della cultura alimentare e della sostenibilità.

Professionista con una carriera prestigiosa nel settore sanitario e pubblico.

Motivazione: Eccellenza locale radicata nel territorio natio.

Custodi dei riti tradizionali della Settimana Santa.

Motivazione: Salvaguardia dell’identità religiosa e del patrimonio immateriale.

Il Premio Internazionale Francavilla Angitola – Città del Drago si conferma così non solo come omaggio al merito, ma anche come ponte tra passato e futuro, tra cultura locale e visione globale, tra tradizione e innovazione. Un riconoscimento che celebra l’orgoglio calabrese e lo proietta nel mondo.