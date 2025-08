Trinitapoli: inseguimento ad alta velocità per le vie del centro. Arrestato 50enne di Stornara

Nel pomeriggio di alcuni giorni fa, durante un servizio di perlustrazione del territorio, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Trinitapoli ha sorpreso due individui intenti ad asportare una BMW X1, dopo averne forzato il blocco di accensione.

Alla vista dei militari, i soggetti si sono dati alla fuga a bordo di un’altra autovettura utilizzata come mezzo di appoggio – una Fiat 500, innescando un inseguimento ad alta velocità per le vie del centro abitato.

Per assicurarsi la via di fuga, i due soggetti hanno compiuto manovre di guida pericolose sia per l’incolumità pubblica che per gli stessi operanti percorrendo strade contromano e arrivando anche a speronarli. I Carabinieri hanno però immediatamente attivato i dispositivi acustici e luminosi, riuscendo a tallonare i fuggitivi fino alla località Contrada Quattro Masserie, nell’agro di Trinitapoli.

Giunti sul posto, uno dei due soggetti è riuscito a dileguarsi nei campi, facendo perdere momentaneamente le proprie tracce, mentre il complice, un 50enne di Stornara, è stato bloccato e arrestato in flagranza per danneggiamento, ricettazione, rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’autovettura utilizzata dai due per la fuga, da accertamenti successivi, è risultata oggetto di furto, con targa alterata. All’interno del veicolo, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro numerosi strumenti da scasso oltre a cinque centraline decodificate per autovetture, coltelli, cinghie da traino, ricetrasmittenti, passamontagna e guanti.

La BMW X1 oggetto del tentato furto è stata subito restituita al legittimo proprietario.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Foggia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini proseguono per l’identificazione del complice datosi alla fuga.

È importante sottolineare che l’eventuale responsabilità del soggetto dovrà essere accertata con sentenza definitiva, valendo, fino ad allora, la presunzione di innocenza.