Claudio Pasqua presenta Interiorissimi.it su Canale Italia: design, formazione e Made in Italy al centro del dibattito con Massimo Martire

Su Canale Italia, grazie alla competente conduzione di

, ho presentato Interiorissimi.it, rivista internazionale dedicata a design, architettura e cultura dell’abitare. Abbiamo illustrato la partecipazione a fiere come Go International (e il numero speciale con cui saremo insieme a

del direttore

a Milano il 17-18 settembre), Expocasa e Cersaie ecc, fondamentali per raccontare il Made in Italy. Ho parlato dei nostri corsi, che uniscono estetica e accessibilità, e del nostro impegno nella formazione con tre corsi di alta specializzazione in collaborazione con APeD- Associazione Progettisti e Designer e di Accademia Telematica Europea. Tra i progetti futuri: un numero speciale sulla Bioarchitettura, nuovi format video e il rafforzamento delle partnership con scuole e associazioni per sostenere i giovani professionisti del settore.