Perugia. Simone Mone Ferroni approda a Primantenna FM con “Tormentoni”: un’ora di musica e intrattenimento ogni mercoledì

Simone Mone Ferroni è la nuova voce di Primantenna FM, emittente che continua a distinguersi per il suo palinsesto vivace e vicino agli ascoltatori. L’appuntamento da segnare in agenda è ogni mercoledì, dalle 15:00 alle 16:00, con “Tormentoni”, un format frizzante interamente dedicato ai successi musicali che fanno battere il tempo dell’estate e non solo.

Ferroni, già noto per il suo stile energico e la sua capacità di coinvolgere il pubblico, guiderà gli ascoltatori in un viaggio tra le hit più amate del momento, senza tralasciare qualche perla del passato e curiosità dal mondo dello spettacolo.

Il programma sarà trasmesso in diretta su Primantenna FM, ma sarà possibile seguirlo anche in streaming online o tramite l’app gratuita dell’emittente, disponibile per tutti i dispositivi.

Con “Tormentoni”, Primantenna FM arricchisce ulteriormente la sua offerta, puntando su un format leggero, ritmato e capace di far compagnia agli ascoltatori con la giusta dose di musica, simpatia e interazione.