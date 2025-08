Addio ad Angela Panaro, “madre” della Stanza della Poesia. Massimo Martire: «Tu che sei Poesia»

di Massimo Martire *

La vita mi fa conoscere ogni giorno tante persone, molte diventano pure amiche come Angela Panaro, scrittrice, poetessa e soprattutto amica. Lei con Antonio Stecca una coppia nella vita e nella scrittura. Sono passati 11 anni quando vennero negli studi di Canale Italia a presentare il libro scritto a 4 mani “Ti racconto una donna”. Gli anni passano, la fame di cultura è tanta, circondarsi del “bello” è una mission da diffondere in tante occasioni da condividere con chi riesce a percepire questo messaggio e questa esigenza di conoscere tra le righe di una storia momenti di vita vissuta ed emozioni. poi ci sono i sogni da realizzare.

Ecco allora nascere “La stanza della Poesia” https://www.lastanzadellapoesia.com/ un luogo magico dove Angela è riuscita a mettere insieme versi di una canzone, strofe. Ha creato un luogo di sosta, uno spazio per la poesia. una stanza dove perdersi e ritrovarsi. Questa stanza oggi ha perso te, che sei stata la sua “madre”, le hai dato tutta la tua energia che noi tutti, che ti amiamo continueremo a sostenere e ad alimentare con la forza che ci darai anche da lassù. Lasci un vuoto incolmabile…io avevo ancora bisogno di te in trasmissione! domani ti dedicherò un momento speciale come fossi qui con me in diretta. Nella foto successiva il libro che mi hai regalato con la dedica. un libro che invita, con poche strofe, a creare ognuno la nostra Poesia. Davvero originale, com’eri tu. Tu che sei Poesia.

* Riprendiamo dalla pagina facebook del conduttore di Canale Italia