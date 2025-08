Sonnino, furgone si ribalta all’alba: cinque feriti, intervento dei Vigili del Fuoco

Momenti di paura alle prime luci dell’alba di oggi, giovedì 1° agosto, nel territorio comunale di Sonnino, dove un furgone si è rovesciato lungo via Monte della Pietà. L’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha richiesto l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco, allertati attraverso il numero unico per le emergenze 112.

A raggiungere il luogo del sinistro è stata la squadra territoriale dei VVF di Terracina, che ha trovato il mezzo ribaltato sulla carreggiata e cinque persone ferite a bordo. Immediato il supporto prestato al personale sanitario del 118 per le operazioni di soccorso ai feriti.

Parallelamente, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo incidentato, per scongiurare ulteriori rischi alla circolazione e agli operatori presenti.

Presenti sul posto anche i Carabinieri della locale Stazione, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.