Montecitorio accoglie Rudolph Giuliani: Di Giuseppe rende omaggio all’ex sindaco di New York

Accoglienza d’eccezione a Montecitorio per Rudolph Giuliani. A rendergli omaggio è stato l’onorevole Andrea Di Giuseppe, che ha definito la visita dell’ex sindaco di New York “molto più di un onore: un tributo a uno dei più grandi simboli dell’orgoglio italo-americano contemporaneo”.

L’incontro ha offerto l’occasione per ripercorrere le tappe salienti della carriera di Giuliani, descritto da Di Giuseppe come “l’uomo che ha trasformato la metropoli americana da capitale del crimine a modello di sicurezza urbana”, grazie alla strategia della “tolleranza zero” diventata punto di riferimento globale per le politiche sulla sicurezza.

Ma l’elogio dell’onorevole non si è fermato all’esperienza da sindaco. Di Giuseppe ha ricordato il legame tra Giuliani e il giudice Giovanni Falcone, sottolineando la storica collaborazione nella lotta alle mafie italo-americane. “Un’alleanza straordinaria tra giustizia italiana e americana”, ha commentato.

Secondo Di Giuseppe, Giuliani incarna i valori del conservatorismo pragmatico, fondato su legalità, merito e senso dello Stato. “Ha dimostrato – ha aggiunto – che in America, come dovrebbe essere ovunque, a contare davvero sono la competenza, l’esperienza e la coerenza”.

Infine, l’onorevole ha definito Giuliani “un esempio che continua a ispirare chi crede nella politica come servizio e nella legge come pilastro della libertà”.