Milano. Piero Muscari annuncia il suo primo libro personale: “Questa volta ho raccontato la mia storia”

Dopo una lunga carriera dedicata a raccontare le storie degli altri – imprenditori, brand, progetti d’eccellenza – Piero Muscari cambia prospettiva e si mette in gioco in prima persona. Lo fa con il suo nuovo libro, il primo scritto non per un cliente, ma per sé stesso.

Ad annunciarlo è lo stesso autore e storyteller calabrese, fondatore di eccellenzeitaliane.eu, in un post emozionato sui social. «Questa volta l’ho scritto per me», afferma Muscari, che parla di un percorso lungo più di un anno, intenso e trasformativo. «Dopo anni passati a dare voce alle storie degli altri, finalmente ho dato spazio alla mia».

Il volume, che uscirà a settembre per Rubbettino Editore, è un’opera corposa: oltre 400 pagine tra parole e immagini. «Spero sapranno emozionarvi», scrive Muscari, «io incrocio le dita. E aspetto di sapere cosa ci troverete dentro».

Nel suo racconto, l’autore rende anche omaggio a Michela Murgia, scrittrice e intellettuale scomparsa nel 2023, ricordando un suo celebre video in cui parlava delle emozioni legate alla pubblicazione di un libro. «Sapeva dire le cose come pochi. E quei video, oggi, sono una benedizione». I due si erano incontrati a Bobbio, in occasione di un premio: «Ho avuto il privilegio di abbracciarla e premiarla poco prima che ci lasciasse».

L’attesa ora è tutta per settembre, quando il libro sarà disponibile in libreria. Un nuovo capitolo, questa volta autobiografico, nella vita di uno dei narratori più sensibili del panorama italiano.