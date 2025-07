Grave incidente nella notte sulla SS219 a Gubbio: due feriti estratti dalle lamiere

Paura nella notte lungo la variante della Strada Statale 219, all’altezza dello svincolo per Torre dei Calzolari. Intorno alle ore 3:30, una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Gubbio è intervenuta per un grave incidente stradale che ha coinvolto un’auto e un autoarticolato.

L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori. Due persone, rimaste incastrate all’interno della vettura, sono state estricate dai Vigili del Fuoco con l’ausilio delle attrezzature da taglio. Entrambe risultano ferite in maniera grave.

Per il trasporto urgente in ospedale si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso Nibbio, attivato in modalità notturna per garantire il trasferimento tempestivo dei feriti. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118 e il personale dell’Anas per la gestione della viabilità.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada si sono protratte per oltre un’ora. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.