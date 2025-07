L’ultimo respiro della Pineta: il dolore di Enzo Comerci per la ferita inferta a Nicotera

* di Enzo Comerci

L’Odore Acre Che Ti Prende La Gola

Dopo giorni dal nefasto incendio che ha interessato l’enorme polmone verde della magnifica Pineta Nicoterese, la visione sotto i nostri occhi è, a dir poco, agghiacciante.

Anche il respirare diventa difficile! Tanti esemplari maestosi non ce l’hanno fatta, altri, sofferenti, lottano per non morire e sembrano abbracciati l’uno a l’altro per aiutarsi e sostenersi a vicenda. L’uomo, questo strano essere, che a volte perde il lume della ragione e distrugge, trasforma in cenere ciò che era vita, bellezza, rifugio, invece di proteggere e conservare.

* “Opposizione Civica” Il Portavoce