Guido DeCarli : “Se non sai governarti, verrai governato. Anche in azienda.”

Guido DeCarli smonta la retorica della leadership performativa e denuncia il vuoto etico dei modelli da palco

La leadership non è un palco. E non è nemmeno una formula motivazionale. Guido DeCarli lo sa bene, e lo scrive senza mezzi termini nel suo Leadership oltre le barriere: “Chi non sa governarsi, sarà sempre governato. Anche quando comanda.”

È una verità scomoda. Soprattutto in un’epoca in cui la leadership è diventata uno show, popolato da sedicenti guru, speaker patinati e venditori di empowerment. Tutti capaci di affascinare. Pochi capaci di trasformare.

“La vera competenza di un leader non è far fare le cose agli altri. È stare saldo mentre tutto intorno vacilla.”

DeCarli entra a gamba tesa nel cuore del problema: l’idea, ormai diffusa, che basti saper parlare in pubblico, usare le tecniche giuste, recitare convinzione, per essere percepiti come leader. È la scuola della PNL, della “programmazione mentale”, del pensiero positivo spinto. Ma ciò che manca, secondo lui, è proprio la parte più difficile: la padronanza di sé.

“Lo so, è fastidioso sentirlo. Ma è proprio qui che si gioca tutto.”

Non servono più strumenti di persuasione. Servono fondamenta. Perché il rischio è evidente: stiamo creando leader capaci di influenzare gli altri, ma incapaci di sostenere se stessi.

Leadership oltre le barriere non è una polemica sterile. È una proposta alternativa. Basata su un impianto etico, emotivo e spirituale. DeCarli identifica sei meta-attitudini – integrità, energia, autocontrollo, presenza, intelligenza realizzativa, autoevoluzione – che costituiscono il vero sistema operativo del leader. Non si imparano in un weekend. Si coltivano. Ogni giorno.

Il libro è una smentita vivente di tutte le frasi da lavagna motivazionale.

Prendiamo l’autocontrollo, ad esempio. La retorica da palco lo riduce a “gestione delle emozioni”. Ma DeCarli va più a fondo: l’autocontrollo, scrive, è la capacità di governare l’energia interiore, di separare il vero bisogno dall’impulso, la direzione dalla reazione.Non è repressione. È chiarezza.

L’analogia è potente: “Un leader senza autocontrollo è come un aereo senza strumentazione. Può anche decollare, ma certamente si schianta”.

Il lettore di La Prima Pagina riconoscerà in queste parole una denuncia precisa: non contro la formazione, ma contro il suo svuotamento semantico. I corsi di leadership da 90 minuti, le certificazioni digitali, le tecniche di manipolazione relazionale, tutto viene smascherato come parte di un problema più ampio: l’illusione che si possa guidare senza prima diventare integri.

“Stiamo creando manager che sanno cosa dire, ma non sanno dove andare.”

La provocazione non è contro qualcuno. È per qualcosa. Per una leadership che torni a essere centratura, consapevolezza, radicamento. Non performance. Non presenza scenica.

DeCarli propone una figura di leader che non ha paura del silenzio, che non riempie ogni spazio con slogan, che non usa l’autorevolezza per mascherare il proprio vuoto. Un leader che sa aspettare. Che sa ascoltare. Che sa stare in piedi anche quando nessuno lo guarda.

È una visione controcorrente. Ma proprio per questo urgente. In un mercato affollato da tecnicismi e scorciatoie, Leadership oltre le barriere è un ritorno alla sostanza. Alla carne viva del potere.

“La leadership è una questione spirituale travestita da questione organizzativa.”

Non è mistica. È verità. Perché la qualità del leader coincide con la qualità del suo sguardo. E uno sguardo lucido nasce solo da una mente ordinata. Da un cuore integro. Da un corpo presente.

Il libro non offre tecniche. Offre criteri. Offre fratture. Offre l’occasione di guardarsi allo specchio e riconoscere dove si è smesso di evolvere. E perché.

“Non guidare mai qualcuno verso un luogo che tu stesso hai paura di visitare.”

È forse questa la frase che resta più impressa. Perché smaschera il bluff. E propone, al suo posto, una leadership fondata sul coraggio di sentirsi.

Chi legge, troverà in DeCarli non un maestro, ma un compagno di viaggio. Uno che ha sbagliato. Che si è perso. E che ha ricominciato da sé. Non c’è carisma da guru. C’è verità. Ed è questo, oggi, il bene più raro nel mondo delle imprese.

Il libro è disponibile su: https://www.guidodecarli.coach/libri/