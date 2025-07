Gemona si prepara a rivivere il Medioevo: dal 1° al 4 agosto torna “Tempus est Jocundum”

Le suggestive atmosfere medievali tornano ad animare il centro storico di Gemona dal 1° al 4 agosto 2025 con la 33ª edizione di “Tempus est Jocundum”, una delle rievocazioni storiche più attese del Friuli Venezia Giulia. Un evento che fonde tradizione, spettacolo e coinvolgimento popolare, trasformando la cittadina in un vero e proprio borgo del passato.

Per quattro serate, vicoli e piazze si popoleranno di figuranti in costume, musici, giocolieri, mercanti, artigiani e cavalieri, offrendo ai visitatori un’immersione completa nell’atmosfera del Medioevo. Come ogni anno, non mancheranno i momenti spettacolari, tra cui l’atteso show di fuochi d’artificio che illuminerà la torre e il Duomo, simboli architettonici di Gemona.

L’evento, organizzato con passione e cura filologica, propone anche banchetti medievali, taverne aperte, giochi d’epoca, danze storiche e rievocazioni di antiche battaglie. Un’occasione per vivere la storia non solo da spettatori, ma da protagonisti, grazie al coinvolgimento diretto del pubblico e delle numerose associazioni locali.

“Tempus est Jocundum” è molto più di una festa: è un appuntamento che valorizza l’identità culturale del territorio, richiama visitatori da tutta Italia e offre un’occasione unica per scoprire le bellezze di Gemona e del suo patrimonio storico.

Tutti i dettagli e il programma completo saranno disponibili sul sito ufficiale dell’evento: www.tempusestjocundum.it. L’ingresso è gratuito.