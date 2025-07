Rino Rosario LoGiacco presente a Matera al premio ModArt Exhibition 2025

Matera – L’organizzatrice dell’evento, Felicia Curci, ha accolto presso il Palazzo Malvinni Malvezzi gli artisti dell’associazione vibonese “Fior di Loto” in uno scenario che risplende di eleganza tra abiti, dipinti, installazioni e luci. “L’eleganza senza tempo”, diventa un gentile omaggio a “Grace Kelly” . In questo contesto, ad accompagnare gli artisti presso la Città dei Sassi, al Premio ModArt Exhibition 2025, oltre al Critico d’Arte Sonia Demurtas, Presidente dell’Accademia di Arte e Poesia “Fior di Loto” il poliedrico Cav. Rino LoGiacco.

L’evento è stato promosso dall’associazione Officina della Cultura, presieduta da Nicola Altomonte, ed è parte integrante del Premio Moda® “Città dei Sassi”, giunto alla XIV edizione. Enzo Centonze, direttore artistico del Premio , ha curato l’intera manifestazione, mentre il progetto espositivo “Donne in Trasform-Azione” è stato ideato da Felicia Curci .

Durante l’inaugurazione della mostra, è stato anche svelato al pubblico il “Salvator Mundi”, opera attribuita al Guercino, alla presenza della rappresentanza della XVII Commissione Parlamentare “Arte”, la Dottoressa Michela Colucci, della relatrice Felicia Curci e del prof. Antonello Di Pinto, che ha approfondito il significato e il valore simbolico della presenza di un capolavoro del Barocco italiano a Matera.

A fine serata la Presidente dell’Associazione; Accademia di Arte e Poesia “Fior di Loto” consegna un Attestato di Benemerenza al Cav. Rino Rosario Logiacco, Console Onorario di Wikipoesia, Presidente Fondatore dell’Accademia Socio Culturale “la Fenice”, ideatore del “Meandro d’Oro”, un riconoscimento per il suo impegno, le sue doti culturali, artistiche e poetiche, la sua innata dedizione nel settore culturale, per i suoi meriti nella promozione e nella gestione delle attività delle Arti e della Cultura concedendo, inoltre, il Titolo di Direttore Artistico Culturale, che ufficializza il suo ruolo nell’Accademia, per una maggiore valorizzazione e crescita artistica, sociale e culturale dell’Accademia stessa, con l’obiettivo di valorizzare il dialogo tra Arte e Moda.