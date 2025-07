Quanto vale il settore del gioco d’azzardo? Analisi e prospettive

Il settore del gioco d’azzardo rappresenta uno dei comparti economici più discussi e allo stesso tempo più rilevanti a livello globale. Dai casinò tradizionali alle piattaforme online, dalle scommesse sportive ai giochi da lotteria, il gambling ha assunto nel tempo una dimensione sempre più strutturata, regolamentata e integrata nei sistemi economici nazionali.

In Italia, come nel resto del mondo, il gioco d’azzardo legale genera un flusso costante di entrate per lo Stato, contribuendo a creare posti di lavoro, innovazione tecnologica e investimenti pubblici. Allo stesso tempo, però, solleva numerosi interrogativi sul piano sociale, etico e sanitario, specie in relazione al rischio di dipendenza.

Questo articolo si propone di offrire un’analisi neutrale e informativa sul valore economico del settore del gambling, esaminando dati aggiornati, dinamiche di mercato, ruolo della regolamentazione e prospettive future. I numeri utilizzati provengono dallo studio condotto da Oltre i Colori, che ha fornito l’indispensabile base empirica per le stime presentate. Il risultato è un approfondimento che va oltre il semplice “quanto vale”: per capire anche quale ruolo il gioco d’azzardo legale svolge nell’economia moderna, tra crescita digitale e responsabilità sociale.

Panoramica del settore del gioco d’azzardo: definizione e categorie principali

Il termine gioco d’azzardo si riferisce a tutte le attività ludiche in cui il risultato dipende in larga misura dal caso, con una posta in denaro a rischio. Questo ampio settore comprende sia forme tradizionali — come slot machine, bingo, gratta e vinci e lotterie — sia modalità più recenti, come scommesse sportive online, poker digitale, live casino e giochi virtuali.

Secondo la ricerca condotta da Oltre i Colori, il gambling può essere classificato in due macro-categorie: gioco fisico e gioco a distanza (online). Entrambi i segmenti sono regolamentati e supervisionati dalle autorità competenti, ma presentano dinamiche molto differenti in termini di accesso, target di riferimento, frequenza d’uso e spesa media.

Negli ultimi anni, la componente online ha registrato una crescita significativa, favorita dalla digitalizzazione, dall’uso diffuso degli smartphone e dalla semplificazione delle modalità di accesso alle piattaforme di gioco. Allo stesso tempo, il gioco fisico continua a rappresentare una quota importante del mercato, soprattutto in termini di entrate fiscali.

In questa sezione introduciamo i principali ambiti del gambling per comprendere la portata e la complessità di un settore in continua evoluzione.

Quanto vale il gambling in Italia e nel mondo

Secondo l’ultimo rapporto di Astute Analytica (marzo 2025), il mercato del gioco d’azzardo in Italia è stato valutato circa 24,08 miliardi di dollari nel 2024, e si prevede che raggiungerà i 66,85 miliardi entro il 2033, con una crescita annua composta (CAGR) del 12,21%.

Questo dato conferma l’Italia come uno dei mercati più solidi in Europa, sostenuto da una regolamentazione matura e da ripetute riforme, tra cui la nuova concessione di licenze online avviata nel 2024.

A livello europeo, il mercato del gambling online nel 2025 vale circa 47,21 miliardi di dollari, con una previsione di crescita fino a 64,55 miliardi entro il 2030 e un CAGR del 6,46%. Il segmento digitale è trainato dallo sviluppo mobile, dall’innovazione tecnologica e dalla popolarità delle scommesse sportive live.

Questi dati, arricchiti dalla nostra analisi basata sul report di Oltre i Colori, offrono un quadro aggiornato del valore economico e delle dinamiche in corso. Nel prossimo paragrafo esamineremo il confronto fra gioco fisico e online, evidenziando le principali differenze in termini di entrate e comportamenti dei consumatori.

Gioco fisico vs gioco online: andamento e differenze di mercato

Il settore del gioco d’azzardo si divide oggi tra due anime ben distinte: il gioco fisico, legato a sale, casinò e rivendite autorizzate, e il gioco online, in costante crescita. Secondo la ricerca di Oltre i Colori, nel 2024 il gioco a distanza ha rappresentato oltre il 33% del volume totale del mercato italiano, una quota destinata ad aumentare nei prossimi anni.

Il gioco fisico resta dominante in termini di numero di utenti, grazie alla diffusione capillare di slot machine e gratta e vinci, ma registra una crescita più lenta e sensibile alle normative locali. Al contrario, il gioco online — che include scommesse sportive, casinò digitali e poker — beneficia di una maggiore accessibilità, personalizzazione dell’esperienza e promozioni mirate, soprattutto attraverso dispositivi mobili.

Inoltre, le piattaforme digitali investono sempre più in tecnologie innovative come l’intelligenza artificiale, il live streaming e i sistemi di pagamento istantanei, migliorando la user experience. Tuttavia, il gioco online comporta anche rischi più elevati di compulsività e richiede strumenti di tutela specifici.

L’evoluzione del mercato mostra una tendenza verso l’integrazione tra fisico e digitale, con offerte ibride e interfacce sempre più fluide.

L’impatto economico: occupazione, entrate fiscali e indotto

Il settore del gioco d’azzardo legale rappresenta una componente significativa dell’economia italiana, sia in termini di gettito fiscale sia per le sue ricadute sul mercato del lavoro.

Secondo i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), nei primi quattro mesi del 2025 le entrate fiscali derivanti dal gioco pubblico hanno raggiunto 2,36 miliardi di euro, in crescita dell’1,8% rispetto allo stesso periodo del 2024. Questo conferma il ruolo del gambling come fonte stabile e prevedibile di finanziamento pubblico, assumendo rilievo anche nelle strategie di bilancio.

Sul fronte sociale, invece, uno studio accademico stima che i costi sociali legati ai giocatori ad alto rischio in Italia superino i 2,3 miliardi di euro all’anno. Questa cifra include spese sanitarie, perdita di produttività e costi del sistema giudiziario. Tali dati evidenziano come le implicazioni economiche del gambling non si limitino alle entrate, ma coinvolgano anche impatti significativi sulla collettività.

Nel complesso, il bilancio tra beneficio economico e costi sociali del gambling richiede una lettura attenta, capace di valorizzare l’apporto fiscale dell’attività legale, ma anche di salvaguardare la salute pubblica e il benessere sociale.