Radio Valentina Soverato celebra trent’anni di musica ed emozioni: i Neri Per Caso incantano Borgia

A trent’anni esatti dal primo concerto in cui era presente Radio Valentina a Soverato, l’emozione è tornata a vibrare sul palco: giovedì 18 luglio, nella suggestiva cornice di Piazza Nassyria a Roccelletta di Borgia, i Neri Per Caso hanno fatto rivivere al pubblico calabrese le magiche armonie vocali che li hanno resi celebri fin dagli anni ’90.

Una serata all’insegna della musica e della memoria, che ha unito idealmente passato e presente. Tanti gli spettatori che, allora come oggi, hanno risposto all’invito di RVS, testimone e protagonista di una lunga stagione di cultura musicale. Ai microfoni dell’emittente, i Neri Per Caso hanno raccontato emozioni e ricordi, in un dialogo intimo e coinvolgente che ha toccato il cuore degli ascoltatori.

Ma il momento più toccante della serata è stato quello in cui il gruppo ha intonato insieme al pubblico la storica “Give Peace a Chance”. Un inno alla pace, che ha trasformato la piazza in un unico grande coro, ricordando a tutti – in un periodo di grandi tensioni internazionali – l’urgenza di una voce collettiva per la non violenza e la solidarietà.

L’evento, promosso in collaborazione con VisitBorgia.it e il Comune di Borgia, ha rappresentato non solo un tuffo nella memoria collettiva, ma anche una nuova dichiarazione d’intenti: continuare a credere nella forza della musica come strumento di dialogo e speranza.

L’intervista integrale ai Neri Per Caso è disponibile online al link: https://tinyurl.com/Intervista-Neri-per-Caso.