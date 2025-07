Roberto Giacobbo torna su Rete 4 con un viaggio oltre i confini della conoscenza: stasera tappa a Cabo da Roca

Il celebre divulgatore Roberto Giacobbo torna in prima serata su Rete 4 con un nuovo emozionante appuntamento dedicato al tema del “confine”, filo conduttore di tutta la sua carriera televisiva. “Linea di confine”, “Ai confini della conoscenza”, “Oltre il confine”: titoli che non sono mai stati scelti a caso, ma che rispecchiano una riflessione profonda e costante sull’idea del limite e sulla spinta dell’uomo a superarlo.

Questa sera Giacobbo porterà i telespettatori a Cabo da Roca, in Portogallo, il punto più occidentale d’Europa, un tempo considerato la fine del mondo conosciuto. “C’è un luogo, nel quale vi porteremo stasera, che è proprio il simbolo della voglia di andare oltre”, ha anticipato il conduttore in un messaggio diffuso sui social. Il programma racconterà una storia inedita legata agli antichi esploratori portoghesi, protagonisti di un’epoca in cui il confine tra mito e realtà veniva continuamente sfidato dalle onde dell’oceano e dal coraggio dell’uomo.

Non è la prima volta che la troupe di Giacobbo approda sulle scogliere di Cabo da Roca, ma l’episodio di questa sera promette una prospettiva diversa e contenuti mai trasmessi prima. “Faremo un viaggio speciale – ha assicurato – che sono sicuro vi affascinerà”.

Appuntamento dunque questa sera su Rete 4, per una nuova tappa nel percorso di esplorazione e conoscenza che Roberto Giacobbo porta avanti con passione e rigore da oltre vent’anni.