Interior Design: quali sono i migliori corsi riconosciuti in Italia?

Il mondo dell’interior design continua ad affascinare sempre più persone desiderose di trasformare una passione per l’arredo e la progettazione degli spazi in una vera professione. In Italia, paese dalla lunga tradizione artistica e architettonica, diventare Interior Designer significa non solo avere talento e creatività, ma anche seguire un percorso formativo adeguato, riconosciuto e strutturato. I corsi di interior design riconosciuti sono quelli che permettono di ottenere una qualifica professionale certificata, come un diploma o una laurea, e che sono erogati da enti, università e accademie che godono di autorevolezza nel settore.

Le diverse tipologie di corsi riconosciuti

In Italia, l’offerta formativa è ampia e diversificata. A seconda del proprio obiettivo — che sia acquisire una base teorica solida, specializzarsi in una nicchia specifica o entrare rapidamente nel mondo del lavoro — è possibile scegliere tra diverse tipologie di corsi:

Corsi di laurea triennale

Sono proposti generalmente da facoltà di Architettura o Design presso università pubbliche o private. Offrono un approccio teorico-pratico all’interior design, integrando nozioni di storia dell’arte, ergonomia, materiali, disegno tecnico e software di progettazione. Tra gli atenei più rinomati spiccano il Politecnico di Milano, lo IUAV di Venezia, il Politecnico di Torino, l’Università La Sapienza di Roma e molti altri.

Corsi di laurea magistrale (biennali)

Rappresentano il secondo ciclo universitario e sono rivolti a chi ha già conseguito una laurea triennale. Consentono di approfondire temi specifici dell’interior design come il retail design, l’allestimento museale, l’interior styling o il progetto sostenibile. Spesso includono workshop, progetti reali in collaborazione con aziende e tirocini.

Corsi professionalizzanti

Si tratta di corsi offerti da accademie e scuole private che puntano a una formazione pratica, pensata per l’inserimento rapido nel mondo del lavoro. Sono ideali per chi desidera requalificarsi professionalmente o iniziare una nuova carriera nel design. Vengono spesso insegnati software fondamentali come AutoCAD, SketchUp, Revit, 3ds Max, Photoshop, oltre a tecniche di disegno e progettazione degli interni.

Un esempio di corso professionalizzante riconosciuto è il Corso di Interior Design erogato dall’Accademia Telematica Europea, ente formativo che propone percorsi in interior design riconosciuti da APeD – Associazione Progettisti e Designer, una delle realtà di riferimento a livello nazionale per la qualificazione dei progettisti. I corsi dell’Accademia Telematica Europea sono ideali per chi lavora o ha poco tempo, grazie alla formazione online, ma garantiscono comunque una preparazione completa, con esercitazioni pratiche, tutor dedicati e rilascio di un attestato valido per accedere alla professione.

Master e corsi di perfezionamento

Destinati a professionisti o laureati che vogliono aggiornarsi o specializzarsi in ambiti particolari come l’illuminotecnica, il color design, il design alberghiero, il design emozionale o il benessere abitativo. Possono essere erogati da università (come Master universitari di primo o secondo livello) oppure da istituti privati riconosciuti. Molti di questi corsi si svolgono in formula weekend o in modalità blended, per venire incontro alle esigenze di chi già lavora nel settore.

Dove studiare Interior Design in Italia

Vediamo ora quali sono le principali istituzioni italiane che offrono corsi riconosciuti di interior design:

Università pubbliche : Politecnico di Milano, IUAV di Venezia, Politecnico di Torino, Università di Firenze, Università degli Studi di Genova, solo per citarne alcune, offrono lauree in Architettura o Design con focus sugli interni.

Scuole private di design : tra le più famose troviamo lo IED (Istituto Europeo di Design) con sedi a Milano, Roma, Torino e altre città, la NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) , l’ IAAD (Istituto d’Arte Applicata e Design) e la Domus Academy . Queste scuole sono conosciute per il taglio pratico dei corsi, per la collaborazione con aziende di settore e per la qualità dei docenti.

Enti di formazione professionale: come già citato, l’Accademia Telematica Europea rappresenta un punto di riferimento per chi cerca un corso serio, accessibile anche da remoto, con attestati riconosciuti e validi a fini lavorativi. La certificazione APeD garantisce il rispetto di standard formativi condivisi e riconosciuti nel mondo del design.

Come scegliere il corso giusto?

La scelta del corso più adatto dipende da diversi fattori. Ecco alcune linee guida da seguire:

1. Definisci i tuoi obiettivi

Desideri una formazione universitaria lunga e completa, o preferisci un corso breve e pratico? Intendi lavorare come freelance, entrare in uno studio di progettazione o aprire un’attività tua?

2. Verifica il riconoscimento del corso

Assicurati che il corso che stai valutando rilasci un titolo valido per entrare nel mondo del lavoro. Il riconoscimento da parte di associazioni professionali, come APeD, è un indicatore importante della qualità del percorso.

3. Valuta il programma didattico

Consulta in dettaglio le materie trattate. Un buon corso dovrebbe includere teoria del colore, lighting design, materiali e finiture, ergonomia, tendenze di stile, uso dei software tecnici e nozioni di marketing e comunicazione.

4. Considera la reputazione della scuola

Cerca recensioni di altri studenti, leggi opinioni online, verifica se l’ente formativo ha collaborazioni con aziende del settore, partecipa a eventi o open day.

5. Verifica le possibilità di stage e tirocinio

Un elemento chiave è la possibilità di applicare le competenze acquisite in contesti reali. I corsi che prevedono stage in aziende o studi di design rappresentano un ottimo trampolino di lancio.

Formarsi nel settore dell’interior design in Italia significa scegliere tra percorsi universitari di eccellenza, scuole di design private rinomate e corsi professionalizzanti accessibili e validi, come quello proposto dall’Accademia Telematica Europea, riconosciuto da APeD – Associazione Progettisti e Designer.

Qualunque sia la tua scelta, il consiglio è quello di puntare su un corso che combini solida preparazione teorica, competenze pratiche e connessioni con il mondo del lavoro. Solo così potrai trasformare la tua passione in una professione stimolante, creativa e sempre più richiesta nel mercato contemporaneo.