Premio letterario Città di San Giovanni in Fiore: Merilia Ciconte tra i finalisti della quinta edizione

È stata ufficialmente diffusa la decina degli autori finalisti della quinta edizione del Premio letterario Città di San Giovanni in Fiore, che si terrà lunedì 18 agosto presso l’Abbazia Florense, uno dei più importanti monumenti artistico-religiosi della Calabria, nel cuore della Sila.

Tra i dieci autori selezionati spicca la presenza di Merilia Ciconte, con il suo libro La casa ultima (Santelli), che si contenderà il prestigioso riconoscimento insieme ad altre opere di grande rilievo. Un’occasione importante per valorizzare scrittori contemporanei e promuovere la cultura calabrese attraverso un evento che si conferma sempre più centrale nel panorama letterario regionale.

Gli altri finalisti sono:

Pierluigi Pedretti con Ester e il sovversivo (Edizioni Efesto);

Giorgio Castella con Nel nome di mia madre (Rossini);

CollettivA Strettese con Stiamo Strette (Città del Sole);

Bruno Gemelli con Sayonara (Officine editoriali da Cleto);

Assunta Morrone con Luoghi per caso (Falco editore);

Renato Miceli con L’adduru e l’arrastu (StreetLib);

Antonio Salvati con Tzimtzum (Castelvecchi);

Natascha Lusenti con Il coraggio di contare (il Saggiatore);

Rosamaria Aquino con Il naufragio di Cutro (Iod edizioni).

Durante la serata di premiazione saranno consegnati inoltre due premi speciali: il premio “In memoria di Amedeo Ricucci” alla giornalista Rai Lucrezia Lo Bianco e il premio “Solidarietà e Resistenza” al giornalista e scrittore Lorenzo Tosa.

L’evento conferma il valore di San Giovanni in Fiore come punto di riferimento culturale, capace di unire tradizione, arte e letteratura in un luogo simbolo della Calabria.