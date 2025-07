“L’Interact di Vibo Valentia è un orgoglio per la Calabria”: il Rotary celebra il passaggio di consegne tra Eleonora Cannatelli e Daniela Rotino

di Giuseppe Sarlo *

Maria Pia Porcino, Past Governatrice del Distretto Calabria 2102 del Rotary International, non ha dubbi: “ L’Interact Club del Rotary Hipponion di Vibo Valentia rappresenta una straordinaria fonte di orgoglio per la Calabria. Ognuno di noi deve averne contezza fino in fondo e credere sempre più in questo bel fenomeno”. E’ l’avvio del suo messaggio augurale alla cerimonia del passaggio delle consegne, per l’anno 2025/2026, tra l’uscente Eleonora Cannatelli e l’entrante Daniela Rotino.

Chiamati a far parte del Consiglio Direttivo, oltre la Presidente Daniela Rotino, Francesco Petrolo ( vice Presidente), Teresa Saeli ( Segretario di Club ), Maria Giovanna Fusca ( Segretario Esecutivo), Vincenzo Morelli ( Tesoriere), Eleonora Cannatelli (Past President), Diego Ventura ( Presidente Nominato), Cinzia Ieracitano ( Prefetto), Mariano Mazzeo, Riccardo Montoro e Giuseppe Sarlo ( Consiglieri).

Maria Pia Porcino ama interpretare con questa consapevole premessa il successo dell’Interact Club vibonese, una idea della stessa Eleonora Cannatelli, insegnante di Storia e Filosofia del Liceo Scientifico Statale ”G. Berto” di Vibo Valentia, portata avanti con sempre più convinta determinazione, grazie anche all’avanzato percorso suggerito dal decano dei Past Governor, Vito Rosano ed alla determinante spinta assicurata dalla Past Governatrice Maria Pia Porcino che ha sostenuto e reso facile l’attuazione del progetto Interact, divenuto, presto, obiettivo guida per le nuove generazioni calabresi.

L’evento appassiona tutti. Spiega, in tutta la sua semplicità e forte efficacia, la fantasia e l’impegno della Presidente Eleonora Cannatelli che recupera nuovi consensi al Club con un programma che affascina la platea. Un merito anche a Sofia Ciappina, l’Assistente scelta da Maria Pia Porcino per il Club. La scheda dei numeri realizzati è ricca di percorsi sul territorio ed anche oltre, passando dalla vigorosa partecipazione alla tappa per la pace nel mondo di Istanbul, attraverso il più che proficuo lavoro nel volontariato, la scoperta di nascoste vetrine di arte, usi e tradizioni e di storiche pagine di cultura e beni ambientali, musica.

La serata del 501 inizia con un preziosismo legato alla esibizione del giovane violinista Samuele Barbuto, allievo del Maestro Diego Ventura del Liceo Statale “Vito Capialbi”, che esegue gli Inni di rito presenti, tra gli altri, autorità rotariane e rappresentanti del Distretto e dei Club, ospiti. Presenta con garbo e stile Cinzia Ieracitano, prefetto del Club.

Poi l’ingresso di tre nuovi soci: Nunzia Bartolotta, medico dermatologo, presentata da Eleonora Cannatelli; Giuseppe Vazzana, farmacista e Stefano Luciano, avvocato, presentati dal Past Governor Franco Petrolo. Lo spazio finale è tutto per Daniela Rotino ed il Governatore Dino De Marco. La presidente avverte che insisterà nel feeling con le istituzioni e lancia la sua sfida con un pacchetto di progetti che ha il sapore di una continuità d’azione con il preannuncio di una stagione all’insegna di grandi coinvolgimenti e iniziative volti ad alimentare i contatti con la città, le istituzioni, ma soprattutto con i cittadini. Ed a far capire quanto il Distretto Rotary Calabria sia intenzionato ad incrementare, prepotentemente, la sua influenza nel processo di sviluppo del territorio regionale e non solo, al termine, ci pensa il neo Governatore Dino De Marco con un carico di impegno che va a coinvolgere intensamente la politica, l’università, il variegato mondo della cultura.

