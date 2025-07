Massimo Martire torna su Canale Italia: “Giorni senza TV, mi bastava il mare. Ma domani si riparte”

Dopo una breve pausa estiva, il conduttore televisivo Massimo Martire annuncia il suo ritorno sul piccolo schermo. Con un messaggio pubblicato sui social, Martire ha condiviso un pensiero poetico e carico di energia: “Giorni senza guardare la TV perché mi bastava guardare il mare! Ma domani torno in TV, non mancate! Buon sabato.”

Volto noto di Canale Italia, Martire è apprezzato per il suo stile diretto e l’approccio empatico nei confronti del pubblico. La sua dichiarazione, che mescola riflessione personale e slancio professionale, ha subito raccolto numerosi commenti e condivisioni da parte di telespettatori affezionati, impazienti di rivederlo in onda.

Il ritorno in video è previsto per domenica, e promette di riportare sullo schermo il consueto mix di attualità, cultura e intrattenimento che contraddistingue i programmi di Martire. L’appuntamento è, come sempre, su Canale Italia.