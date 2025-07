Nicotera, acqua non potabile: scatta l’emergenza. Allarme dell’opposizione civica

È allarme sanitario a Nicotera. Con una nota diffusa nelle scorse ore, il gruppo Opposizione Civica ha reso noto che l’acqua distribuita alle abitazioni dal serbatoio denominato “Cimitero” non è potabile. Stessa situazione per le fontane pubbliche di Via Castello, Fontana dei Monaci, Via del Popolo e Via Umberto I.

Il divieto d’uso è categorico: l’acqua non può essere utilizzata né per uso alimentare né per l’igiene personale, compresa l’igiene orale, né per il lavaggio di oggetti per l’infanzia (come biberon e contenitori per pappe), stoviglie, utensili da cucina o apparecchiature sanitarie.

«È una vera e propria emergenza. Siamo fortemente preoccupati», dichiara Enzo Comerci, portavoce di Opposizione Civica, che si rivolge alla cittadinanza con un appello alla massima cautela, chiedendo al contempo risposte urgenti e trasparenti da parte delle istituzioni.

La segnalazione giunge all’indomani dell’Ordinanza n. 12, emessa nella giornata odierna, che – sottolinea Comerci – non menziona il serbatoio “Madonna della Scala”. «Questo potrebbe lasciare intendere che l’acqua erogata da quel punto sia idonea al consumo», osserva il portavoce, «ma, allo stato attuale, non risulta ancora alcuna revoca del divieto».

Il comunicato dell’opposizione rilancia dunque l’attenzione su una criticità che coinvolge la salute pubblica e chiede interventi immediati per garantire l’accesso all’acqua potabile e chiarire, con urgenza, la situazione di tutti i punti di approvvigionamento idrico presenti sul territorio.