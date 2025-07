Concetta Silvia Patrizia Marzano annuncia un incontro speciale con Mimmo Cavallaro: “Un pomeriggio di musica, radici e nuovi progetti”

Martedì 22 luglio, alle ore 14.30 in diretta su Radio Onda Verde, si terrà un incontro pubblico con il cantautore calabrese Mimmo Cavallaro, da anni ambasciatore della musica popolare del Sud Italia nel mondo. L’appuntamento, presentato da Concetta Silvia Patrizia Marzano, sarà un’occasione per riscoprire le radici musicali, i suoni e il dialetto che Cavallaro continua a valorizzare e a far conoscere oltre i confini regionali.

Marzano ha ricordato con emozione il legame personale con l’artista, risalente al 2017, quando Cavallaro decise di offrire gratuitamente un concerto in anteprima nazionale alla sua associazione “L’Isola Che Non C’è”, presentando il CD Calanchi. “Non fu solo un gesto di generosità – ha spiegato – ma anche un momento di grande umanità e condivisione culturale”.

Durante l’incontro si parlerà dei nuovi progetti artistici di Mimmo Cavallaro e dei suoi viaggi che continuano a raccontare, con musica e parole, l’anima autentica della Calabria.