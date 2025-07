Paolo Fedele provoca: “A volte è meglio avere che essere”

In un post che ha subito attirato l’attenzione del pubblico social, Paolo Fedele ha condiviso una riflessione destinata a far discutere: “Dite quello che volete, ma a volte è meglio avere che essere”, ha scritto, aggiungendo un esempio dal tono provocatorio per sottolineare il senso del messaggio.

Con il suo consueto stile diretto e tagliente, Fedele ha voluto evidenziare quanto, in certi contesti della vita, contino più le qualità concrete – come il coraggio, la determinazione e la forza di carattere – rispetto alle sole apparenze o etichette. Il messaggio, pur giocato su un’espressione colorita, intende lanciare un monito sull’importanza della sostanza rispetto alla forma, in un mondo dove spesso si dà più peso all’immagine che all’essere autentici.