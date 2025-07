8Roy e Piste, “Plan”: scopri tutte le novità sul singolo

Piste e 8Roy tornano con un brano profondamente emotivo. La canzone affronta con lucidità le difficoltà di chi cerca di costruirsi un futuro partendo dal nulla. Al centro del racconto c’è la fatica quotidiana, il peso dei sacrifici e la determinazione ostinata di chi, pur non avendo niente, continua a fare passi avanti.

Il testo si muove su un registro emotivo e diretto, evitando qualsiasi retorica: ogni barra riflette la complessità di un vissuto reale, segnato da mancanze, ma anche da una volontà incrollabile. La produzione accompagna perfettamente il mood del brano. Le sonorità guardano alla trap ma con una forte componente emozionale: malinconia e tensione narrativa costituiscono il fulcro intorno al quale ruota la loro musica.

Spiega Piste a proposito del brano: “Il brano si inserisce molto coerentemente all’interno del mio progetto, quasi lo definirei una sfaccettatura in più del mio estro artistico”.

Il nuovo videoclip di 8Roy e Piste, diretto da Tommaso Mercorella – in arte Merco – è un racconto corale che affonda le radici nella strada, ma guarda dritto verso il futuro. Ambientato tra volti, sguardi e angoli autentici di strada, il video riunisce un’intera generazione sotto un messaggio chiaro: uscire dal contesto di difficoltà, insieme.

Non si tratta di esaltare un’estetica o un vissuto, ma di mostrarne la verità e il desiderio condiviso di andare oltre. Ogni ragazzo in scena non è solo una comparsa, ma parte di un’unica narrazione: quella di chi, pur venendo dallo stesso contesto, sceglie di non rimanerci intrappolato. Il risultato è un video potente, sincero, che completa e rafforza il messaggio del brano.

Marco Marullo, in arte 8Roy, è un artista veneto classe 2001. Fin da bambino ha respirato musica grazie alla passione di sua madre: la sua casa era spesso tinta dalle note di grandi autori e autrici, primo tra tutti Michael Jackson. Quell’atmosfera lo ha introdotto al ritmo, portandolo prima alla breakdance, poi nel cuore dell’universo hiphop. È stato il bisogno di dare voce alle proprie emozioni a convincerlo a prendere il microfono e scrivere i suoi testi.

Nei suoi brani, 8Roy esprime energia e consapevolezza, ma esplora anche dinamiche introspettive e relazionali: uno sguardo sincero sul rapporto con se stesso e gli altri.

Piste

Piste, all’anagrafe Manuel Pistellato, classe 2001, cresce tra freestyle battle e influenze che spaziano dalla trap di Atlanta al soul. La sua musica, autentica e viscerale, mira a raccontare chi è, senza filtri, attraverso immagini e citazioni che scavano nel quotidiano.

Con uno sguardo rivolto al panorama americano ma radici ben piantate nella propria storia, Piste fonde ritmo, introspezione e ambizione, dando forma a un linguaggio personale e riconoscibile. Dalle barre influenzate dal blues fino alla melodia più pop, il suo percorso musicale è guidato da una visione ampia e da un’urgenza espressiva.

Piste vede nella musica un mezzo per costruire connessioni reali, abbattere distanze raggiungere palchi sempre più grandi.