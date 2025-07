Vibo Valentia. Un compleanno dal doppio volto per Domenico Nardo: la gioia per Angelica, la commozione per Rachele

Una giornata carica di emozioni forti quella di oggi per Domenico Nardo e la sua famiglia. Un compleanno che porta con sé sentimenti contrastanti: la gioia per la figlia Angelica, che oggi festeggia un nuovo anno di vita, e la struggente assenza di Rachele, l’altra figlia, scomparsa lo scorso anno a soli vent’anni.

In un messaggio commovente pubblicato sui social, il padre ha voluto rendere omaggio a entrambe le figlie con parole che toccano il cuore:

«È un amore che è sempre esistito perché dal cielo è stato voluto,

un amore che era nato anche quando ancora non ti avevamo incontrata.

È un amore che non ha bisogno di parole, anche quando vorresti gridare,

è un amore che non puoi cancellare.

[…]

È il nostro amore per te, Rachele.

Buon compleanno.

Papà Domenico, mamma Maristella, tua sorella Angelica.

Con lo stesso amore, buon compleanno anche a te Angelica.»

Parole che raccontano un legame indissolubile, che neanche la morte può spezzare. Un amore che resta vivo, custodito nei ricordi, nei gesti quotidiani e nel sorriso della sorella Angelica, che oggi spegne le candeline con un pensiero speciale rivolto al cielo.

Un compleanno che si trasforma in memoria e speranza, in una carezza che abbraccia due figlie diverse solo nel tempo e nello spazio, ma unite per sempre nel cuore di chi le ama.