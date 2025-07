Vibo Valentia. Marcello Francioso: “Non lavoriamo per vincere sugli altri, ma per portare valore reale a chi ci sceglie”

Una visione imprenditoriale controcorrente, quella espressa da Marcello Francioso, imprenditore del mondo della comunicazione, che con poche parole ha sintetizzato un approccio fondato sull’etica del lavoro, la centralità del cliente e la qualità del servizio: “Non lavoriamo per vincere sugli altri, lavoriamo per portare valore reale a chi ci sceglie”.

In un settore spesso dominato dalla competizione sfrenata e dalla rincorsa alla visibilità, Francioso ribadisce la missione della sua impresa: creare contenuti, strategie e progetti che abbiano un impatto autentico e duraturo, mettendo al centro i bisogni di chi decide di affidarsi al suo team.

“Ogni progetto – ha spiegato – è per noi un’opportunità per costruire qualcosa che duri nel tempo, non una sfida fine a sé stessa contro i competitor. Il nostro obiettivo non è primeggiare a tutti i costi, ma generare fiducia, relazioni solide, risultati concreti”.

Una filosofia che sembra raccogliere consensi crescenti tra aziende e professionisti alla ricerca di partner affidabili, capaci di affiancarli in percorsi di comunicazione non solo performanti, ma anche coerenti con i propri valori. Una comunicazione, dunque, che non punta soltanto ai numeri, ma alla sostanza.

Le parole di Francioso si inseriscono in un contesto più ampio in cui molti imprenditori stanno riscoprendo il valore della reputazione, della trasparenza e della responsabilità sociale. “Il mercato oggi premia chi sa ascoltare, chi sa raccontare con verità e creatività, chi non vende solo un prodotto ma costruisce esperienze e significati”, ha concluso.

Una dichiarazione che suona come un invito a ripensare il ruolo della comunicazione nel business: non strumento di lotta, ma leva di valore.