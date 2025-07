A Matera – “ModArt Exhibition – Donne in Trasform-Azione” anno 2025

Matera – Domenica 13 Luglio, presso Palazzo Malvinni Malvezzi in Piazza Duomo a Matera c’è stata l’inaugurazione della mostra collettiva “ModArt Exhibition – Donne in Trasform-Azione” anno 2025. Il catalogo d’arte abbinato a questo evento è stato curato dalla Dottoressa Sonia Demurtas, critico d’arte e Presidente dell’ Associazione “Fior di Loto” di Vibo Valentia, un ponte di sinergia e collaborazione con la curatrice della mostra la Dottoressa Felicia Cursi. In questi giorni il Palazzo Malvinni Malvezzi risplende di eleganza e bellezza tra abiti

e dipinti, installazioni e luci. “L’eleganza senza tempo”, con le sfilate e gli abiti esposti, diventa un gentile omaggio a Grace Kelly.

Durante l’inaugurazione della mostra è stato anche svelato al pubblico il “Salvator Mundi”, attribuito al Guercino. Le riprese sono state fatte dalla Rai mentre l’opera è stata descritta in tutta la sua interezza e bellezza artistica dal Prof. Antonello Di Pinto, alla presenza della rappresentanza della XVII Commissione parlamentare “Arte”, la Dottoressa Michela Colucci, la quale ha avuto il compito insieme alla curatrice Felicia Curci di togliere il drappo rosso, che copriva il quadro, e quindi di svelare al pubblico presente in sala il meraviglioso dipinto del Guercino.

L’evento è stato promosso dall’associazione Officina della Cultura , presieduta da Nicola Altomonte, ed è parte integrante del Premio Moda® “Città dei Sassi”, giunto alla XIV edizione. Enzo Centonze è il direttore artistico del Premio , ed ha curato l’intera manifestazione con le sfilate ect., mentre il progetto espositivo “Donne in Trasform-Azione” è ideato da Felicia Cursi . Dopo aver svelato al pubblico il dipinto ci sono state le varie interviste agli artisti presenti e le recensioni curate dal professore Antonello Di Pinto.

Ad accompagnare gli artisti, la Dottoressa Sonia Demurtas ha voluto, visto la competenza e l’amore per l’arte che lo distingue, il Cavaliere Rino Rosario LoGiacco, portandosi dietro l’ Attestato di Benemerenza della Nomina di Direttore Artistico dell’Accademia di Arte e Poesia Fior di Loto, consegnato proprio davanti al quadro del Guercino.

Lo stesso Logiacco, Presidente dell’ Associazione Culturale “La Fenice” consegna subito dopo una solenne Patente di Onore e di Lode come Premium Meritum Socialis alla Dottoressa Sonia Demurtas per i suoi meriti nel trasmettere cultura attraverso i vari concorsi e le sue pubblicazioni. Di seguito la Dottoressa Demurtas consegna alla Dottoressa Cristina Corso – Vice Presidente dell’Associazione “Fior di Loto”, un Attestato per meriti artistici con il titolo di Accademico d’Onore.

E giusto citare gli artisti del catalogo presentato a Matera ; Andrulli Maria Teresa, Balestra Maria Laura, Bartolini Dianella, Cambi Francesca, Cicuto Ornella, Corso Cristina, Curci Felicia, Czub Lucyna Ewa, Dallorto Paolo, Decataldo Silvia e Anna Maria, De Meo Francesco Paolo, Laganà Eleonora, Loddo Natalia, Martorano Nadia, Menchise Angela, Montemurro Donato, Montesano Anna Maria, Moramarco Gioielli, Morelli Melina, Panaro Antonio, Quadri Valter, Rosa Tommaso, Sator, Sudato Maria, Terracciano Pasquale, Ventura Grazia, Yufo .. non tutti sono stati presenti per motivi logistici o personali, ma comunque tutti premiati per la loro partecipazione.

Il Premio “ModArt Exhibition – Donne in Trasform-Azione Moda 2025 con la sua Magia ci da appuntamento a Matera per le prossime manifestazioni.

Co Rino Logiacco