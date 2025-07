Roby Facchinetti prossimo ospite di “MEDIARTE – Pillole di Cultura” su Sicilia 242 TV

Sarà Roby Facchinetti il prossimo protagonista di MEDIARTE – Pillole di Cultura, il format condotto da Lucio Di Mauro e in onda ogni giorno alle 20.30 su Sicilia 242 TV Nazionale, canale 242 del digitale terrestre visibile in tutta Italia e sull’app Sicilia 24.

L’annuncio è stato dato dallo stesso Di Mauro, che ha definito la trasmissione “un concentrato di eventi”, capace di unire intrattenimento e cultura con ospiti di primo piano del panorama artistico italiano. Facchinetti, icona della musica italiana e storico membro dei Pooh, racconterà al pubblico aspetti inediti della sua carriera e del suo percorso personale. Vi anticipiamo anche un “duetto” di Facchinetti con Di Mauro…

La puntata si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della cultura, confermando MEDIARTE come uno spazio dinamico e apprezzato per la sua capacità di raccontare storie e personaggi che hanno lasciato il segno.