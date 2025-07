Perugia. Luca Giommini annuncia novità su Prima Antenna FM: “La storia continua”

Alcuni cambiamenti nelle postazioni, ma la passione resta intatta. Luca Giommini, voce storica dell’etere e punto di riferimento per tanti ascoltatori, ha annunciato attraverso i suoi canali social alcune novità riguardanti Prima Antenna FM, emittente radiofonica che da anni accompagna con musica, informazione e intrattenimento il pubblico di Perugia e non solo.

Con un messaggio semplice ma carico di significato – “Alcuni cambiamenti delle nostre postazioni… la storia continua…” – Giommini ha lasciato intuire una fase di rinnovamento tecnico e forse anche organizzativo all’interno dell’emittente, senza però tradire lo spirito originario del progetto.

Per saperne di più, l’invito è a seguire gli aggiornamenti sul sito ufficiale www.primantennafm.com, dove a breve potrebbero arrivare dettagli sui nuovi assetti, i programmi in partenza e le possibili collaborazioni in vista della prossima stagione radiofonica.