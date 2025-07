Matera. “Imma Tataranni” torna senza Calogiuri: Alessio Lapice saluta la serie, quinta stagione in arrivo su Rai 1

La tensione erotica tra il maresciallo Ippazio Calogiuri e il sostituto procuratore Imma Tataranni potrebbe davvero essere giunta al capolinea. A lasciarlo intendere è Alessio Lapice, interprete del personaggio per quattro stagioni nella serie campione d’ascolti di Rai 1, che annuncia: “Imma Tataranni ci sarà un’altra stagione, io molto probabilmente non ci sarò”.

Con un post emozionante sui social, Lapice ha voluto salutare il pubblico e il suo personaggio: “È stata una storia meravigliosa. Voi siete stati meravigliosi. A Calogiuri gli dico come direbbe Vecchioni: ‘Sogna, sogna ragazzo sogna…’. A Imma: quanto ci siamo divertiti. Quanto a voi, non posso che mostrarvi il mio più grande sorriso e un po’ con gli occhi stropicciati e la voce rotta…”.

Nonostante l’uscita di scena del maresciallo, la serie tratta dai romanzi di Mariolina Venezia è pronta a tornare con una quinta e, secondo la protagonista Vanessa Scalera, ultima stagione. Le nuove puntate sono già in lavorazione. Tuttavia, il ritorno di Calogiuri non sarebbe stato del tutto escluso dagli sceneggiatori, anche se il racconto non vuole ridursi a una mera dinamica sentimentale.

Una scelta narrativa consapevole, dopo che la relazione tra Imma e Calogiuri ha avuto grande spazio nei primi episodi della quarta stagione. Sul tema è intervenuta la stessa Scalera, sottolineando: “Fino a quando continueremo a parlare di questo tema, di non considerare il sesso visto dalle donne, saremo sempre al palo. Siamo intrisi di cattolicesimo, e quindi il discorso sessuale sul femminile fa ancora scalpore. Dobbiamo liberarci dell’idea di donne madri e vergini. Il sesso va raccontato senza pudore anche da parte delle donne, perché per troppo tempo è stato raccontato solo dagli uomini”.

L’attrice ha poi ribadito che il personaggio di Imma è attratto da Calogiuri per la sua intelligenza e i suoi ideali, rifiutando le polemiche sulla differenza d’età tra i due personaggi: “Non voglio più che faccia notizia una donna della mia età con uno più giovane. Per me è qualcosa di naturale. L’età non conta”.

Lapice, nel congedarsi, ha voluto ringraziare il regista Francesco Amato, gli autori e l’intero cast: “Penso sia stato fatto un buon lavoro nell’arco delle quattro stagioni, anche nell’evitare di ripeterci. Il pubblico ci ha riconosciuto l’affetto e l’attenzione che noi abbiamo portato in scena. L’ascolto è addirittura aumentato. Questo vuol dire soprattutto che ci hanno voluto bene. Ci possiamo impegnare quanto vogliamo, ma senza il pubblico noi attori non esistiamo, quindi io sono grato a tutto questo affetto infinito”.

La serie resta dunque un punto fermo del prime time Rai, con la certezza di una quinta stagione e l’incertezza su un possibile addio definitivo a Calogiuri. Intanto, tra passione, giustizia e umanità, Imma Tataranni continua a conquistare il cuore degli spettatori italiani.