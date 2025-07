Vincenzo Calafiore, il poeta che ha portato la voce di Reggio Calabria nel cuore di Udine

Nato a Reggio Calabria e da anni residente a Udine, Vincenzo Calafiore è una voce poetica autentica e profonda del panorama letterario italiano. Scrittore, giornalista e poeta, la sua opera è un ponte tra Sud e Nord, tra la memoria affettiva della Calabria e la quotidianità friulana.

Con una scrittura densa di immagini e suggestioni, Calafiore racconta le radici, l’identità, la nostalgia e il viaggio interiore di chi ha lasciato la propria terra, ma continua a portarla dentro. Il mare, i treni, le lettere, la fede, il silenzio e il tempo sono solo alcuni dei temi ricorrenti nelle sue poesie, molte delle quali pubblicate dal quotidiano online La Prima Pagina.

Tra i suoi testi più apprezzati figurano “La mia Calabria”, “Quelle lettere dal cuore”, “L’Amore è a Sud”, e “E… Dio?”, componimenti che mostrano un animo sensibile e una scrittura meditata, capace di commuovere e far riflettere. Ogni poesia è un frammento di vita, un ritorno alle origini, ma anche uno sguardo sul presente.

Nel 2008 ha pubblicato la raccolta Ceneri di parole (Laruffa Editore), che raccoglie parte della sua produzione poetica e riflette il suo stile sobrio ma evocativo.

Vincenzo Calafiore non è soltanto un poeta: è un custode della memoria, un interprete del Sud che vive nel Nord, un testimone silenzioso di una generazione in cammino. Con la sua voce gentile ma ferma, continua a ricordare quanto sia importante non dimenticare chi siamo, da dove veniamo e ciò che ci ha formati.

La sua poesia è un invito a restare umani, a scrivere, a sentire, a resistere. In un tempo spesso rumoroso e disattento, Calafiore sceglie ancora la via del silenzio e della parola autentica. E proprio per questo, la sua voce merita di essere ascoltata.