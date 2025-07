Latina. Vasto incendio a Borgo Piave: Vigili del Fuoco impegnati con elicottero e volontari

I Vigili del Fuoco del Comando di Latina sono intervenuti ieri nel primo pomeriggio per domare un vasto incendio di interfaccia scoppiato nella zona periferica di Borgo Piave, a Latina. Sul posto hanno operato due squadre ordinarie provenienti da Latina e Aprilia, insieme a una squadra AIB e ai volontari della Protezione Civile.

Le operazioni di spegnimento, particolarmente complesse, sono durate per tutto il pomeriggio e hanno richiesto anche l’intervento di un elicottero del Servizio AIB della Regione Lazio, coordinato da terra da un Direttore Operazioni Spegnimento (Dos) dei Vigili del Fuoco. Le fiamme hanno interessato circa 30 ettari di vegetazione e hanno coinvolto anche una struttura in legno.

Durante le fasi di intervento si sono vissuti momenti di paura tra i residenti della zona, tanto che è stato necessario l’intervento, a scopo precauzionale, del personale sanitario del 118. In supporto alle operazioni hanno collaborato polizia e carabinieri forestali.

Le autorità colgono l’occasione per sensibilizzare la cittadinanza a rispettare le ordinanze sindacali che vietano di accendere fuochi, al fine di ridurre il rischio di incendi. Nel Lazio, infatti, il periodo di massimo rischio incendi boschivi per il 2025 è fissato dal 15 giugno al 15 ottobre, durante il quale è vietato bruciare sterpaglie o residui vegetali in tutte le aree a rischio incendio boschivo e di interfaccia.