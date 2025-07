Claudio Pasqua, esperto di comunicazione digitale e direttore di Interiorissimi: un ponte tra innovazione e informazione

Claudio Pasqua è un professionista piemontese che da anni si distingue nel panorama della comunicazione digitale e del giornalismo scientifico, ambiti in cui unisce competenze tecniche e sensibilità editoriale per raccontare con efficacia temi di grande attualità.

Attualmente docente presso l’Accademia Telematica Europea, Pasqua si occupa di comunicazione digitale, nuovi media e giornalismo scientifico, formando una nuova generazione di professionisti capaci di muoversi agilmente tra innovazione tecnologica e racconto scientifico. La sua attività didattica si affianca alla direzione di Interiorissimi, un progetto editoriale dedicato al design e all’architettura, che si propone di approfondire con passione e competenza le trasformazioni di questi settori, spesso trascurati nei media tradizionali. Diversi i progetti editoriali di cui è autore o ideatore.

Nel corso della sua carriera, Pasqua ha collaborato con diverse testate online, affrontando temi che spaziano dal welfare aziendale al diritto edilizio, passando per le più recenti innovazioni tecnologiche. Questa pluralità di interessi dimostra la sua capacità di adattarsi a contesti diversi, mantenendo sempre alta l’attenzione verso l’impatto sociale delle tematiche trattate.

Con una visione che coniuga rigore scientifico e linguaggio accessibile, Claudio Pasqua si è imposto come un punto di riferimento per chi desidera comprendere le nuove dinamiche della comunicazione nell’era digitale, soprattutto nel rapporto tra scienza, tecnologia e società. La sua esperienza è preziosa non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per un pubblico più ampio, sempre più interessato a ricevere informazioni chiare e approfondite.