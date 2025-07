Stretta fiscale dell’UE sul tabacco: accise record e nuove tasse per finanziare il bilancio 2028–2035

L’Unione Europea si prepara a varare una delle riforme fiscali più incisive degli ultimi anni. Nel mirino della Commissione ci sono le accise sul tabacco, con aumenti che in alcuni casi sfiorano il +1.000%, ma anche nuove imposte sui prodotti alternativi come sigarette elettroniche e tabacco riscaldato. La misura rientra in un pacchetto più ampio volto a rafforzare le risorse proprie dell’UE in vista del bilancio pluriennale 2028–2035, e punta al tempo stesso a disincentivare il consumo di prodotti nocivi per la salute.

Secondo le bozze in circolazione a Bruxelles, l’accisa minima sulle sigarette potrebbe aumentare del 139%, facendo salire il prezzo di un pacchetto da 5 a 6,20 euro. Il tabacco da arrotolare subirebbe un rincaro del 258%, mentre per sigari e sigarilli si ipotizza un’impennata del +1.090%. Aumenti rilevanti anche per i dispositivi alternativi: le e-cig verrebbero tassate tra 0,12 e 0,36 euro al millilitro di liquido, mentre il tabacco riscaldato arriverebbe a 108 euro per 1.000 unità, circa la metà rispetto ai tradizionali pacchetti.

Italia tra i Paesi più colpiti

Nel nostro Paese, dove solo una parte delle entrate da tabacco confluisce nel bilancio comunitario, le conseguenze potrebbero essere comunque pesanti. Il prezzo medio delle sigarette potrebbe salire del 20%, con un impatto significativo soprattutto sulle fasce più giovani e vulnerabili. Gli esperti mettono in guardia anche dal rischio di un aumento del mercato nero, in particolare per i prodotti da rollare, più facilmente importabili da paesi a fiscalità più leggera.

Non solo fumo: in arrivo anche nuove tasse ambientali e digitali

La riforma non si limita al tabacco. Il piano della Commissione prevede anche l’introduzione di una tassa sui rifiuti elettronici per incentivare il riciclo, una nuova imposta per i giganti con fatturato oltre i 50 milioni di euro e una tariffa sui pacchi extra-UE acquistati online. In valutazione anche una carbon tax estesa a carburanti e riscaldamento domestico, parte dell’allargamento del sistema ETS.

Obiettivo dichiarato: generare fino a 30 miliardi di euro l’anno per finanziare le grandi sfide europee, dalla difesa comune alla transizione ecologica, fino alla gestione del debito post-pandemia. Un passo strategico verso un’Unione più autonoma dai contributi diretti degli Stati membri, in un’ottica di stabilità e trasparenza.

Spaccatura tra gli Stati membri

Ma il cammino è tutt’altro che semplice. La proposta, che sarà presentata al Collegio dei Commissari il prossimo 16 luglio, dovrà essere approvata all’unanimità dai 27 Stati membri. E già emergono profonde divisioni. La Svezia ha bocciato con fermezza l’ipotesi di finanziare il bilancio europeo con le tasse sul tabacco, mentre l’Italia, insieme a Grecia e Romania, esprime preoccupazioni per l’impatto su interi settori economici. Francia e Germania, invece, guidano il fronte dei favorevoli, chiedendo una revisione complessiva della direttiva accise che includa anche prodotti come le nicotine pouches.

Il dibattito è aperto e il negoziato si preannuncia lungo e complesso, anche per la presenza di misure controverse come il sostegno alla fissione nucleare. Ma l’obiettivo politico resta chiaro: dotare l’Unione di strumenti fiscali più moderni, equi e in grado di sostenere le ambizioni comuni, nel rispetto della salute pubblica e della coesione sociale.