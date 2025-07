Sinner-Alcaraz, è finale a Wimbledon: domenica il duello tra i primi due del mondo

Sarà un’altra sfida stellare tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a decidere il titolo di Wimbledon 2025. I due attuali dominatori del tennis mondiale – rispettivamente numero 1 e 2 del ranking ATP – si contenderanno il trofeo domenica alle ore 17 sul Centre Court, in una finale che promette spettacolo e scintille.

Per l’altoatesino si tratta della prima finale a Wimbledon, centrata con una prova maiuscola contro Novak Djokovic, regolato in tre set con un netto 6-3, 6-3, 6-4. Una prestazione dominante, in cui il serbo – sette volte campione ai Championships – non è mai riuscito a entrare realmente in partita. L’azzurro ha dettato il ritmo fin dai primi game, imponendo la sua superiorità negli scambi da fondo campo e lasciando a Djokovic solo qualche lampo al servizio. L’unico passaggio a vuoto è arrivato in avvio di terzo set, con un break concesso, ma subito recuperato con due strappi consecutivi che hanno chiuso i giochi in meno di due ore.

Sinner arriva all’atto conclusivo del torneo britannico con un percorso quasi perfetto: ha lasciato per strada soltanto due set, entrambi nell’ottavo di finale contro Dimitrov. Il successo in semifinale gli regala non solo l’accesso alla sua prima finale sui prati londinesi, ma anche la possibilità di una rivincita attesissima contro Alcaraz.

Lo spagnolo, infatti, ha vinto gli ultimi tre scontri diretti in finale contro l’azzurro: a Pechino (Open di Cina 2024), a Roma (Internazionali d’Italia 2025) e, soprattutto, al Roland Garros poco più di un mese fa. Un duello che si è ormai trasformato in una rivalità epocale, e che a Wimbledon trova un nuovo capitolo sul palcoscenico più prestigioso.

Ma c’è un precedente che fa ben sperare i tifosi italiani: l’unico incontro tra Sinner e Alcaraz sull’erba dei Championships risale al 2022, quando Jannik si impose al quarto turno in quattro set. Oggi i due si ritrovano da protagonisti assoluti, con una posta in gioco altissima e un tennis di livello stratosferico.

L’Italia intera si prepara a vivere una domenica da sogno: Wimbledon è pronta a incoronare il suo nuovo re, e Sinner vuole scrivere la storia.