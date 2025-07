Lauree in strumenti a percussione al Conservatorio di Vibo Valentia: Vittorino Naso celebra i nuovi talenti

Oggi al Conservatorio di Vibo Valentia “Fausto Torrefranca” si sono svolte le lauree di primo e secondo livello in strumenti a percussione. Vittorino Naso, sui social, ha espresso le sue congratulazioni a Domenico La Serra, Antonio Rondinelli e Gabriele Lamanna, lodandone l’impegno e la bravura. Un importante traguardo per questi giovani musicisti, frutto di dedizione e passione per la musica.