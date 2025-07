Perugia. Primantenna FM: la radio che dall’Umbria si ascolta in tutto il mondo, anche sotto l’ombrellone

Dagli studi di San Sisto a Perugia, di fronte all’iconica Perugina, trasmette la voce libera di Primantenna FM che non va in vacanza. Anche d’estate, la storica emittente diretta da Luca Giommini continua a trasmettere “di giorno e di notte”, raggiungendo ascoltatori ovunque nel mondo grazie alla propria app gratuita, disponibile per Android e iOS.

Primantenna FM si conferma punto di riferimento per chi cerca musica, intrattenimento e informazione diretta, senza mediazioni. L’app ufficiale – facile da scaricare e usare – permette di restare connessi con la radio e con la community di ascoltatori anche durante le ferie, grazie a una programmazione che alterna successi musicali, rubriche originali e voci storiche.

“Buona estate a tutti, ci risentiamo presto!” è il saluto rivolto agli ascoltatori attraverso i canali social della radio, accompagnato dall’invito a restare aggiornati e a vivere l’#estateinmusica con PrimantennaFM.com.

Per ascoltare la radio basta un clic: la musica e l’energia di Primantenna FM sono sempre in onda.