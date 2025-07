Incidente a Pistrino: due auto coinvolte, un ferito estratto dai Vigili del Fuoco

Paura nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 luglio, in località Pistrino, nel comune di Citerna, dove intorno alle 15:30 si è verificato un incidente stradale lungo via Roma. Due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento impatto.

Sul posto è intervenuta prontamente una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Città di Castello, che ha estratto in sicurezza un passeggero rimasto incastrato in uno dei veicoli e che lamentava dolori a seguito dello scontro.

In supporto alle operazioni di soccorso è giunto anche il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure alla persona ferita. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle condizioni cliniche né sulla dinamica esatta dell’incidente, sulla quale sono in corso accertamenti.