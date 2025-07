“Pisa-mare in bus”: potenziato il collegamento tra città e litorale per un’estate più sostenibile

Un’estate al mare, ma con l’autobus. È l’obiettivo dell’accordo tra Comune di Pisa e Autolinee Toscane, che potenzia il servizio pubblico verso Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, grazie al rafforzamento delle linee 10 e 20 a partire dall’11 giugno e fino al 31 agosto 2025. Un’iniziativa concreta per incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l’uso dell’auto privata, con vantaggi evidenti per traffico, ambiente e qualità della vita.

Il progetto prevede corse più frequenti, una ogni 15 minuti, per garantire un collegamento efficiente tra il centro cittadino e il litorale, venendo incontro alle esigenze di residenti e turisti. Il biglietto costa 2 euro e ha validità 90 minuti, comprensivo anche dei mezzi urbani. Un’opportunità resa possibile grazie al contributo del Comune di Pisa, che ha investito 208 mila euro per favorire l’accesso al mare e rendere superfluo l’utilizzo dell’auto.

A promuovere il servizio davanti al bus brandizzato “Pisa-mare in bus” sono stati Alessandro Giardi, responsabile movimento di Autolinee Toscane per Pisa, Riccardo Nannipieri, responsabile marketing e comunicazione del dipartimento nord di at, e Massimo Dringoli, assessore alla mobilità del Comune.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di promozione del trasporto pubblico come alternativa efficace, economica e sostenibile all’uso dell’auto. Una campagna di comunicazione ad hoc, multilingue e visivamente riconoscibile, mira a coinvolgere sia i cittadini che i tanti visitatori italiani e stranieri, offrendo informazioni pratiche e stimolando scelte di mobilità consapevole.

Il progetto pisano fa parte della campagna regionale “Destination Tuscany | Autolinee Toscane”, un ampio piano di potenziamento estivo del trasporto pubblico che coinvolge tutta la Toscana. Oltre ai collegamenti con il mare, sono state migliorate o attivate nuove linee verso numerose mete culturali e naturalistiche della provincia: dal Parco di San Rossore (linea 26) alla Certosa di Calci (linea 120), dal Museo Piaggio di Pontedera (linea 2 + navetta) al Parco Geotermico delle Biancane (linea 780), fino al Museo Guarnacci e alle Saline di Volterra (linee 1, 31, 780, 790).

A Pisa, inoltre, è attiva la “Linea dei Musei dei Lungarni” (linea 25), che collega il Park Pietrasantina con i principali luoghi d’arte della città, passando per Piazza dei Miracoli, Palazzo Blu, i murales di Keith Haring e l’Arsenale delle Navi Romane.

Tutti i servizi sono accompagnati da un sistema di bigliettazione digitale e accessibile: accanto ai metodi tradizionali, è possibile acquistare i titoli di viaggio con carta contactless, tramite app o con B-link, il nuovo sistema che consente di ricevere il biglietto via email e attivarlo con un clic. A bordo, il sistema “tip-tap” ha superato i 12 milioni di utilizzi in un solo anno, confermandosi tra le soluzioni preferite soprattutto dai turisti stranieri.

Proprio a loro è dedicata una campagna informativa per facilitare l’uso corretto del servizio, con avvisi bilingue, QR code e indicazioni pratiche per la validazione dei titoli di viaggio. L’obiettivo è rendere l’esperienza di viaggio in autobus sempre più semplice, integrata e rispettosa dell’ambiente, contribuendo a un turismo più responsabile e a una mobilità più intelligente.

Per ulteriori informazioni, orari e percorsi, è possibile consultare il sito www.at-bus.it, scaricare la app ufficiale o contattare il numero verde 800 14 24 24, attivo tutti i giorni dalle 6 alle 24.