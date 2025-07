Installare uno scarico aftermarket su CF Moto 800 MT: tutto quello che devi sapere

L’universo delle moto adventure è in continua evoluzione, e la CF Moto 800 MT ha saputo ritagliarsi uno spazio rilevante nel panorama europeo. Grazie a una dotazione di serie completa e a un motore bicilindrico da 799 cc derivato KTM, la 800 MT rappresenta una valida alternativa alle più blasonate concorrenti.

Tuttavia, molti proprietari sentono l’esigenza di personalizzare ulteriormente la propria moto, e la sostituzione dello scarico originale con uno aftermarket è spesso il primo passo. Non si tratta solo di una questione estetica: uno scarico per CF Moto 800 MT può migliorare il sound, alleggerire la moto e conferirle un carattere unico.

Questo articolo offre una panoramica completa per orientarsi nella scelta e nell’installazione, affrontando anche gli aspetti legali e pratici da considerare prima dell’acquisto.

Perché installare uno scarico aftermarket sulla CF Moto 800 MT

Sostituire lo scarico originale della 800 MT non è solo un vezzo estetico, ma una modifica che può avere impatti significativi sull’esperienza di guida. In primo luogo, il sound. Il terminale di serie risulta spesso ovattato e poco coinvolgente, mentre un buon aftermarket è in grado di esaltare il timbro del bicilindrico parallelo, restituendo un suono più profondo e aggressivo, tipico delle moto adventure di fascia superiore.

Un altro vantaggio riguarda la riduzione del peso: molti scarichi originali sono dotati di catalizzatori e silenziatori ingombranti, mentre i terminali sportivi sono progettati in materiali leggeri come titanio e fibra di carbonio. Il risparmio può arrivare fino a 4-5 kg, migliorando sensibilmente la maneggevolezza della moto nei cambi di direzione.

Infine, l’estetica. Uno scarico per CF Moto 800 MT ben scelto conferisce alla moto un look più sportivo, curato nei dettagli e personalizzabile in finiture e geometrie. Un plus non trascurabile per chi vuole distinguersi nel panorama delle adventure di media cilindrata.

I migliori marchi di scarichi per CF Moto 800 MT

Il mercato degli scarichi aftermarket offre numerose opzioni compatibili con la 800 MT, ma alcuni marchi si distinguono per qualità costruttiva e resa acustica. HP Corse, azienda italiana con sede a Bologna, propone scarichi con design aggressivo e sound pieno, grazie a un lavoro attento sulla fluidodinamica interna. I modelli Hydroform Short e 4-Track sono tra i più apprezzati.

IXIL, brand spagnolo, è conosciuto per la linea sportiva dei suoi terminali e per un sound metallico, compatto ma deciso. Ideale per chi cerca una tonalità più racing senza risultare eccessiva.

GPR Exhaust Systems, anch’essa italiana, offre soluzioni con un ottimo rapporto qualità-prezzo, certificate Euro5 e disponibili in numerose varianti estetiche. I modelli Furore e Deeptone si adattano bene alla linea della CF Moto, enfatizzando il lato touring della moto.

MT RACE, meno noto ma in forte crescita, propone terminali interamente realizzati in Italia con un’attenzione particolare alla personalizzazione. Il sound è corposo ma controllato, ideale per chi desidera un aftermarket omologato e non invasivo.

Scarichi slip-on vs sistemi completi: quale scegliere

Nel mondo degli scarichi esistono due grandi categorie: gli slip-on e i sistemi completi. Gli slip-on sono terminali che si collegano direttamente ai collettori originali, risultando più facili da montare e meno costosi. Offrono un buon miglioramento sonoro ed estetico, mantenendo la struttura base della moto.

I sistemi completi includono anche i collettori e, in alcuni casi, il decatalizzatore. Sono pensati per chi cerca una miglior resa prestazionale, un sound più aperto e un alleggerimento massimo. Tuttavia, possono richiedere una mappatura della centralina e non sempre sono omologati per uso stradale.

La scelta dipende dalle esigenze personali: uno scarico per CF Moto 800 MT in versione slip-on è ideale per l’uso quotidiano, mentre un completo si presta meglio a un impiego sportivo o off-road.

Guida step-by-step all’installazione dello scarico

L’installazione di uno scarico slip-on può essere effettuata anche da chi ha una minima esperienza meccanica, seguendo alcuni passaggi fondamentali. Dopo aver lasciato raffreddare completamente la moto, è necessario rimuovere lo scarico originale svitando i bulloni di fissaggio e il morsetto che collega il terminale ai collettori.

Una volta rimosso, si può montare il nuovo terminale, assicurandosi che la fascetta e i supporti siano perfettamente allineati. È consigliabile usare pasta rame ad alta temperatura sulle giunzioni per evitare perdite di gas. Il montaggio richiede circa 30-60 minuti e strumenti di base: una chiave a brugola, una chiave dinamometrica, e un po’ di attenzione ai dettagli.

Se si opta per un sistema completo, l’installazione è più complessa e potrebbe richiedere la rimozione del paramotore, lo smontaggio della sonda lambda e una taratura successiva. In questi casi è preferibile rivolgersi a un’officina specializzata.

Omologazione e normative: cosa sapere prima dell’acquisto

Prima di scegliere uno scarico per CF Moto 800 MT, è fondamentale considerare l’aspetto normativo. In Europa è obbligatorio che i terminali aftermarket siano omologati per l’uso stradale secondo le normative Euro5. Uno scarico omologato reca inciso il codice di omologazione e, in alcuni casi, è accompagnato da un certificato del produttore.

Gli scarichi racing, invece, sono privi di catalizzatore e non rispettano i limiti acustici previsti dalla legge. L’uso su strada può comportare sanzioni, ritiro del libretto e problemi in sede di revisione. Alcuni modelli sono dotati di dB-killer rimovibile , ma la rimozione può invalidare l’omologazione.

È importante controllare sempre che lo scarico scelto sia omologato per la versione specifica della moto, dato che la normativa può variare in base all’anno e al mercato di destinazione.

Costi e dove acquistare scarichi per CF Moto 800 MT

Il prezzo di uno scarico per CF Moto 800 MT varia in base al materiale, al brand e alla tipologia (slip-on o completo). In media, un terminale slip-on parte da circa 250 euro per arrivare fino a 700 euro per modelli in titanio o carbonio. I sistemi completi, invece, possono superare i 1.000 euro.