Maltempo nella notte, danni e disagi nel Ternano: pianta cade sull’A1, bloccata la carreggiata sud

Notte di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco nella provincia di Terni, colpita da una nuova ondata di maltempo. Raffiche di vento particolarmente forti hanno causato numerosi danni, soprattutto nella zona di Orvieto, la più colpita.

A supporto dei colleghi del distaccamento locale è intervenuta anche la prima partenza della centrale, mobilitata per fronteggiare l’elevato numero di chiamate e situazioni di pericolo. Il vento ha abbattuto diversi alberi, generando situazioni di rischio in varie aree.

L’intervento più rilevante si è registrato sull’autostrada A1, dove una grossa pianta è crollata sulla carreggiata sud, poco prima dell’uscita per Attigliano, bloccando completamente il traffico in direzione Roma. Fortunatamente non si registrano feriti.

Dopo le operazioni di rimozione dell’albero, condotte dai Vigili del Fuoco con il supporto della Polizia Stradale e del personale ANAS, la circolazione è stata ripristinata.

Le autorità raccomandano massima prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle zone collinari e boschive dove permangono rami pericolanti e materiali sulla sede stradale.