Estate 2025, l’esodo è cominciato: ecco i consigli per partire preparati

L’esodo estivo è ufficialmente cominciato. L’estate 2025 entra nel vivo e milioni di italiani si mettono in viaggio per raggiungere le località di villeggiatura, tra mare, montagna e borghi dell’entroterra. Autostrade congestionate, treni pieni, aeroporti affollati: il copione è sempre lo stesso, ma ogni anno con qualche variabile in più. Tra caldo record, prezzi in rialzo e nuovi scenari internazionali, partire oggi richiede più attenzione e organizzazione. Ecco allora una serie di consigli utili per affrontare l’esodo con buon senso e, soprattutto, sicurezza.

Secondo le stime di Viabilità Italia, i primi due weekend di luglio registrano un traffico in aumento del 12% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il picco è previsto tra venerdì 12 e domenica 14 luglio, con flussi intensi soprattutto in uscita dai grandi centri urbani del Nord e del Centro. Particolare attenzione viene richiesta ai viaggiatori che attraversano la dorsale adriatica o la Salerno-Reggio Calabria, dove alcuni cantieri aperti potrebbero rallentare la marcia. Il consiglio, per chi può, è quello di mettersi in viaggio nelle ore meno calde e, se possibile, durante i giorni feriali.

Il caldo estremo è l’altra grande incognita dell’estate 2025. La Protezione Civile ha diramato una serie di allerte per temperature superiori ai 40 gradi in molte zone d’Italia. Chi viaggia in auto deve verificare le condizioni del veicolo, a partire dall’impianto di climatizzazione e dalla pressione degli pneumatici, particolarmente soggetti a usura con l’asfalto bollente. Per i passeggeri, l’indicazione è chiara: idratarsi spesso, evitare pasti pesanti prima di partire e fare soste frequenti. Particolare attenzione a bambini e anziani, più esposti al rischio di colpi di calore.

Non meno importante è la questione dei prezzi. L’estate 2025 segna un ulteriore rincaro di carburanti, voli e strutture ricettive. Secondo l’Osservatorio nazionale del turismo, il costo medio di una settimana in hotel è cresciuto del 7% rispetto all’anno precedente. Il consiglio è pianificare in anticipo, confrontare offerte e magari valutare soluzioni alternative, come case in affitto o agriturismi. Anche il turismo di prossimità può rivelarsi un’opzione vantaggiosa e sostenibile.

Per chi viaggia con animali, è fondamentale ricordare le regole di trasporto e non improvvisare. In auto è obbligatorio l’uso di trasportini o di divisori omologati, mentre in treno e in aereo vanno rispettate le indicazioni delle compagnie. Ricordarsi anche che molti stabilimenti balneari non accettano cani o lo fanno solo in fasce orarie limitate. Una telefonata preventiva può evitare disguidi.

Infine, un occhio alla sicurezza digitale. Sempre più viaggiatori prenotano online all’ultimo minuto: attenzione alle truffe, soprattutto sui portali non ufficiali o ai link ricevuti via messaggi sospetti. È buona norma utilizzare connessioni protette, evitare di inviare documenti personali via email e diffidare da offerte troppo vantaggiose.

L’estate è sinonimo di leggerezza e libertà, ma il buon senso resta il miglior compagno di viaggio. Con qualche accortezza in più, l’esodo 2025 potrà essere vissuto con serenità, nonostante le criticità di un contesto sempre più complesso. E ora, valigia alla mano: buon viaggio a tutti.