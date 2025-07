Università, sanità e sviluppo: la Calabria dimenticata tra promesse e deserti

Abbiamo raccolto, in pieno anonimato, la lettera e le annotazioni di uno stimato studioso calabrese, da anni impegnato nel mondo della cultura e dell’istruzione. Il suo sfogo, intenso e lucido, racconta con amarezza e passione la condizione di una parte della Calabria spesso dimenticata, tra disattenzione politica, progetti disillusi e una quotidiana lotta per costruire futuro.

C’è una parte del Sud che continua a sentirsi invisibile. Nonostante le dichiarazioni d’intenti, gli appelli all’unità e le promesse istituzionali, intere aree della Calabria rimangono ai margini del dibattito nazionale. A dirlo non sono solo i numeri su disoccupazione, sanità e trasporti, ma le voci di chi, ogni giorno, cerca di costruire opportunità dove tutto sembra remare contro.

Si parla in questi giorni dell’ipotesi di una nuova sede universitaria, un progetto che riaccende speranze ma anche vecchie ferite. Perché in passato si è già tentato: strutture attivate e poi abbandonate, corsi mai realmente decollati, assenza di visione e di risorse. E intanto il territorio continua a perdere pezzi: mancano collegamenti efficienti tra il capoluogo e i paesi dell’entroterra, manca un sistema sanitario solido – mentre un importante centro oncologico si sta realizzando quasi nel silenzio generale – e manca, soprattutto, una politica capace di ascoltare e rispondere con i fatti.

La frustrazione cresce anche sul fronte della cultura e della formazione. C’è chi ha investito tempo, competenze ed energie per creare percorsi innovativi, come indirizzi di studio linguistici in scuole superiori, ricevendo in cambio silenzi e disattenzione. Chi tenta di costruire qualcosa è spesso lasciato solo, mentre altrove le iniziative vengono celebrate e sostenute.

Non si tratta più soltanto di unire le forze o fare sistema. Qui – raccontano – si ha la sensazione di trovarsi in una terra dove regna il vuoto, dove ogni proposta affonda tra la burocrazia, il disinteresse e una narrazione distorta della realtà. Una terra dove i riflettori si accendono solo per la cronaca nera o per qualche evento folkloristico.

In questo scenario, la domanda non è più solo “se” si possa fare una nuova università, ma “per chi” e “con quali fondamenta”. Perché senza una visione d’insieme, senza infrastrutture, servizi e un piano credibile, il rischio è sempre lo stesso: costruire castelli di carta nel deserto.